El San Juan Villicum se viste de gala y la ilusión local corre con Mateo Bongiovanni

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El C ircuito San Juan Villicum será escenario de un fin de semana histórico para el motociclismo de la región del 4 al 6 de septiembre de 2026 . El imponente trazado sanjuanino albergará de manera simultánea el Campeonato Argentino de Velocidad (CAV), el Campeonato Chileno de Velocidad (CCV) y el Campeonato Latinoamericano Moto4 , en un evento de escala internacional que cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan .

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Argentina y Chile se medirán a toda velocidad en el Circuito San Juan Villicum

La cita pondrá en pista a los mejores referentes de Argentina, Chile y la región, fortaleciendo el vínculo deportivo trasandino en uno de los autódromos más modernos y exigentes del continente. Se espera una verdadera batalla deportiva marcada por la velocidad, el sobrepaso y la adrenalina.

Entre las grandes figuras que dirimirán las posiciones del campeonato se destaca el local Mateo Bongiovanni . Con un recorrido internacional a muy corta edad —que incluye pasos por el Superbike de Brasil (donde logró una recordada victoria en la categoría Honda 650 a los 17 años) y el Campeonato de España de Superbike a bordo de la Kawasaki Nº 28 del RXP MIR Racing—, el piloto sanjuanino llega con rodaje de nivel mundial.Actualmente, Bongiovanni se ubica en el cuarto lugar de la tabla en la categoría SBK Pro del CAV y buscará aprovechar el conocimiento de su tierra para pelear por la victoria.

Resultados de Mateo Bngiovanni en la temporada 2026;

1ª Fecha (Termas de Río Hondo, Santiago del Estero): 1º puesto.

2ª Fecha (Toay, La Pampa): 5.º puesto.

3ª Fecha (San Nicolás, Buenos Aires): 5º puesto.

4ª Fecha (Concordia, Entre Ríos): 3º puesto

ENTRADAS

El público podrá disfrutar de la actividad en pista durante las tres jornadas adquiriendo sus tickets de manera anticipada.

El valor establecido es de $ 5.000 para la entrada general.

Sector de parque cerrado, con estacionamiento: $ 20.000.

Menores de 12 años, sin cargo, acompañados de un adulto.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma digital Tickit Global.