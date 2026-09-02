El goalball es de San Juan y el seleccionado levantó el título del Tres Naciones

San Juan volvió a tener motivos para celebrar en el deporte adaptado. El seleccionado provincial de goalball se consagró campeón del Torneo Tres Naciones , disputado en Posadas, Misiones, después de superar por 10-9 a Los Búfalos de Paraguay en una final cargada de emoción que se definió en tiempo complementario .

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El equipo estuvo integrado por Lautaro Fernández, Milagros Domínguez y Nehemías Zalazar , este último con apenas 13 años. La conducción técnica estuvo a cargo de Valeria Tello, acompañada por Isaac Trigo como asistente.

El camino hacia el título comenzó en la Zona B. Allí, los sanjuaninos empataron 13-13 con Los Fénix de San Luis , para luego conseguir dos victorias contundentes: 15-7 frente a Las Águilas de Paraguay y 12-2 ante Teledata de Uruguay .

En semifinales esperaba UNCU de Uruguay , ganador de la Zona A. San Juan debió trabajar hasta el final para imponerse por 9-8 y conseguir el boleto a la definición.

El último obstáculo fueron Los Búfalos de Paraguay. El partido mantuvo la paridad hasta el cierre y necesitó del over time para conocer al campeón. Allí, San Juan terminó imponiéndose 10-9 y desató el festejo de toda la delegación.

La alegría tuvo además reconocimientos individuales. Lautaro Fernández terminó como goleador del certamen, mientras que la actuación de Nehemías Zalazar se convirtió en uno de los aspectos destacados del equipo por su rendimiento con solo 13 años.

Un título que refleja el crecimiento del deporte adaptado

El campeonato tiene un valor que trasciende el resultado. El goalball es un deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas o con discapacidad visual. Se juega con tres atletas por equipo dentro de la cancha, todos utilizan antifaces y se orientan mediante una pelota que contiene cascabeles, por lo que el silencio resulta fundamental durante el juego.

La conquista en Misiones vuelve a poner en primer plano el desarrollo que viene teniendo la disciplina en la provincia y las oportunidades de competencia para los deportistas sanjuaninos.

Esta vez, el viaje terminó de la mejor manera: San Juan superó a equipos argentinos, uruguayos y paraguayos y regresó del Tres Naciones con el trofeo de campeón.