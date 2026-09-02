El pase más caro del fútbol argentino: cuánto recibirá River por la venta de Enzo Fernández

La histórica transferencia de Enzo Fernández al Manchester City no solamente sacudió al mercado europeo. A miles de kilómetros de Inglaterra, River también celebra: el club que formó al campeón del mundo recibirá alrededor de 5,075 millones de euros por el pase y llevará a más de 52 millones de euros todo lo generado directamente por las distintas transferencias del mediocampista.

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El City oficializó este martes la incorporación del argentino desde Chelsea. Aunque los clubes no detallaron públicamente el precio en sus comunicados, Reuters informó que la operación se cerró por 125 millones de libras , equivalentes a unos 145 millones de euros , igualando el récord británico de transferencia que tenía Alexander Isak. El jugador firmó por cinco temporadas, hasta 2031.

River ya no conserva derechos económicos sobre la ficha de Enzo, porque aquel 25% que había retenido cuando lo vendió al Benfica se hizo efectivo con su posterior transferencia al Chelsea. Sin embargo, continúa teniendo derecho a cobrar cada vez que se activa el Mecanismo de Solidaridad de FIFA por su condición de club formador.

En este caso, al Millonario le corresponde aproximadamente el 3,5% de los 145 millones de euros , lo que representa 5.075.000 euros . El porcentaje restante del mecanismo se distribuye entre otras instituciones que tuvieron al futbolista durante su período formativo, entre ellas Defensa y Justicia y Benfica.

La nueva transferencia permite dimensionar el negocio que significó para River haber formado a Enzo, venderlo inicialmente sin desprenderse por completo de sus derechos y seguir percibiendo dinero mediante solidaridad.

Tomando las cifras detalladas de cada operación, el recorrido es el siguiente:

River a Benfica en 2022: 18 millones de euros entre el monto inicial y los objetivos acordados.

18 millones de euros entre el monto inicial y los objetivos acordados. Benfica a Chelsea en 2023: 24,748 millones de euros por los derechos económicos que todavía conservaba River.

24,748 millones de euros por los derechos económicos que todavía conservaba River. Mecanismo de solidaridad por el pase a Chelsea: 4,235 millones de euros.

4,235 millones de euros. Chelsea a Manchester City en 2026: 5,075 millones de euros por solidaridad.

El resultado es impactante: Enzo Fernández ya le generó a River aproximadamente 52,058 millones de euros a través de sus transferencias, aun cuando solamente permaneció en el primer equipo del club hasta mediados de 2022.

La cifra incluso permite comprender por qué aquella negociación con Benfica terminó siendo mucho más rentable que los 18 millones de euros iniciales. River vendió el 75% de los derechos económicos y conservó el 25% restante, que se valorizó exponencialmente cuando el portugués lo transfirió al Chelsea por 121 millones de euros apenas seis meses después.

En ese momento, el entonces presidente Jorge Brito precisó que al club le correspondían 24.748.141 euros netos por aquella operación, sin contar el posterior ingreso por solidaridad. Esa decisión de conservar una parte del pase terminó multiplicando los ingresos del Millonario.

River seguirá cobrando si Enzo vuelve a ser transferido

La particularidad es que Manchester City podría no ser el último club que le genere ingresos a River por Enzo Fernández.

Mientras el jugador continúe siendo transferido bajo operaciones alcanzadas por la reglamentación de FIFA, el club de Núñez podrá volver a beneficiarse por su participación en la formación del mediocampista, aunque ya no tenga ningún porcentaje de sus derechos económicos.

A sus 25 años, Enzo ya movilizó 284 millones de euros en tres grandes transferencias: 18 millones en su llegada al Benfica, 121 millones cuando pasó al Chelsea y alrededor de 145 millones en su reciente incorporación al Manchester City.

Para River, aquella historia que comenzó en las inferiores sigue teniendo consecuencias mucho después de su partida: cuatro años después de venderlo, Enzo Fernández todavía continúa generándole millones.