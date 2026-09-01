Bombazo: Enzo Fernández es jugador del Manchester City y protagoniza el fichaje más caro de la Premier League

El mercado de pases europeo cerró con uno de sus movimientos más impactantes. Enzo Fernández continuará su carrera en el Manchester City , luego de que el conjunto inglés llegara a un acuerdo definitivo con Chelsea para quedarse con el mediocampista de la Selección argentina.

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El futbolista de 25 años ya se encuentra realizando la revisión médica , uno de los últimos pasos antes de firmar su nuevo vínculo y ser presentado oficialmente. El contrato con los Citizens se extenderá hasta 2032 , en una apuesta de largo plazo por uno de los principales referentes del seleccionado campeón del mundo.

Enzo volverá así a quedar en el centro de una transferencia megamillonaria. El Manchester City desembolsará una cifra que, al cambio, ronda los 145 millones de euros , monto que coloca la operación en lo más alto de la historia del fútbol inglés.

La transferencia igualará el récord establecido por el pase de Alexander Isak al Liverpool en 2025 , por lo que Fernández quedará involucrado en el fichaje más caro realizado por un club de la Premier League.

Además, tomando como referencia los principales traspasos internacionales, la operación ubica al argentino entre los cuatro futbolistas más caros de la historia , en una lista dominada por algunas de las grandes transferencias protagonizadas por Neymar y Kylian Mbappé.

Otro traspaso histórico para Enzo Fernández

No será la primera vez que el volante argentino protagonice una operación de semejante magnitud. En enero de 2023, inmediatamente después de consagrarse campeón del mundo en Qatar, Chelsea pagó alrededor de 121 millones de euros al Benfica para incorporarlo.

Tres años y medio después, su valor vuelve a crecer. Manchester City desembolsará cerca de 24 millones de euros más de lo que había invertido el conjunto londinense para llevárselo desde Portugal.

Durante su etapa en Stamford Bridge, Enzo se consolidó como una de las piezas importantes del mediocampo, asumió responsabilidades dentro del plantel y tuvo protagonismo tanto en la Premier League como en las competiciones internacionales.

Su futuro había quedado en el centro de las especulaciones durante los últimos días del mercado. El argentino incluso quedó afuera de recientes convocatorias mientras avanzaban las conversaciones entre Chelsea y Manchester City, que finalmente terminaron en acuerdo.

Una apuesta fuerte del Manchester City

Para el City, la incorporación representa una de las mayores inversiones de su historia y una apuesta central para la renovación de su mediocampo. El club decidió avanzar fuerte por el campeón del mundo y terminó cerrando uno de los grandes golpes del mercado europeo.

Con la negociación definida y la revisión médica en marcha, solamente restan la firma contractual y la presentación oficial. Enzo Fernández cambiará Londres por Manchester en una operación cercana a los 145 millones de euros que vuelve a colocar su nombre en la historia grande del mercado de pases.