Hipismo: Juan Bautista Jaled se quedó con el Gran Premio Aniversario del Jockey Club San Juan

El Jockey Club San Juan vivió un fin de semana a puro deporte ecuestre con una nueva edición de su tradicional Campeonato Aniversario, que convocó a jinetes y amazonas de distintas categorías y alturas. La competencia reunió a representantes de San Juan y de otras provincias de la región de Cuyo y tuvo como gran protagonista al sanjuanino Juan Bautista Jaled.

Alianza manda, Desamparados quiere descontar y el Clausura sanjuanino entra en zona caliente con la fecha 12

El día después del anuncio de retiro, la AFA busca organizar un partido para que Lionel Messi se despida de la Selección

El representante de La Caballeriza se consagró campeón del Gran Premio Aniversario, correspondiente a la categoría 1,30 metros – Primera, en la prueba de mayor altura del certamen. El segundo lugar quedó en manos del mendocino Leandro Cuitiño, quien también tuvo una destacada actuación.

Durante el campeonato se disputaron pruebas desde 0,60 hasta 1,30 metros, con participación en las categorías Iniciados, Escuela, Tercera, Segunda, Primera y Amateur.

Una competencia que reunió a todas las categorías

Bautista Jaled fue la estrella en el Jockey.

En 0,60 metros, Bernardita Petra Block se quedó con el título entre los Iniciados Menores, seguida por Trinidad Eiras Terranova, mientras que Julieta Noguera Roca fue campeona en Iniciados Mayores.

En 0,70 metros, Trinidad Eiras Terranova ganó entre los Iniciados Menores y Catalina Iñarra Iraegui fue subcampeona. Nazarena Madcur Gonzalez se impuso entre los Iniciados Mayores.

La categoría Escuela también tuvo sus campeones. Carla Piaggesi ganó en 0,80 metros Menores y Justo Sanchez Vega hizo lo propio entre los Mayores. En 0,90 metros, Francesca Comperatore y Florencia Videla se quedaron con los primeros puestos en Menores y Mayores, respectivamente.

El recorrido continuó con las categorías Tercera y Amateur, donde se destacaron Santiago Muñoz Montané, Gianfranco Pizini, Valentín Tello Gentili, Sofía Parody, Laura Piastrellini y Cristian David, entre otros protagonistas.

En las alturas superiores, Lucio Di Giuseppe ganó en 1,20 metros Tercera Mayores, mientras que Maximiliano Sarobe se impuso en Amateur. Ignacio Turcumán fue campeón en Segunda y Nicolás De Monte se quedó con el primer puesto en Primera.

Finalmente, en 1,30 metros Segunda, María Eiras Terranova logró el campeonato y Fernando Bustos Laspina terminó como subcampeón. En la máxima prueba, el Gran Premio Aniversario, Jaled completó una jornada perfecta y se quedó con el título ante Cuitiño.

Todos los campeones del Campeonato Aniversario

0,60 m – Iniciados Menores: Bernardita Petra Block.

0,60 m – Iniciados Mayores: Julieta Noguera Roca.

0,70 m – Iniciados Menores: Trinidad Eiras Terranova.

0,70 m – Iniciados Mayores: Nazarena Madcur Gonzalez.

0,80 m – Escuela Menores: Carla Piaggesi.

0,80 m – Escuela Mayores: Justo Sanchez Vega.

0,90 m – Escuela Menores: Francesca Comperatore.

0,90 m – Escuela Mayores: Florencia Videla.

0,90 m – Tercera Menores: Santiago Muñoz Montané.

0,90 m – Tercera Mayores: Gianfranco Pizini.

1,00 m – Tercera Menores: Valentín Tello Gentili.

1,00 m – Tercera Mayores: Sofía Parody.

1,00 m – Amateur: Laura Piastrellini.

1,10 m – Amateur: Cristian David.

1,20 m – Tercera Menores: Juan Manuel Leanez Segado.

1,20 m – Tercera Mayores: Lucio Di Giuseppe.

1,20 m – Amateur: Maximiliano Sarobe.

1,20 m – Segunda: Ignacio Turcumán.

1,20 m – Primera: Nicolás De Monte.

1,30 m – Segunda: María Eiras Terranova.

1,30 m – Primera: Juan Bautista Jaled.

Con una amplia participación y presencia de competidores de distintos puntos de Cuyo, el Campeonato Aniversario volvió a convertirse en una de las citas destacadas del calendario ecuestre sanjuanino y mostró el crecimiento que viene teniendo la disciplina en la provincia.