    • 31 de agosto de 2026 - 17:55

    Tomás Ferrandiz y ese gran sueño llamado selección Nacional de Judo

    El judoca sanjuanino quedó incorporado al seleccionado argentino que competirá en el Panamericano de Cancún.

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    Por Ariel Poblete

    Todo un proceso. La constancia, la entrega, la disciplina y fundamentalmente la pasión fueron abriendo el camino del gran sueño para el judoca sanjuanino Tomás Ferrandiz. Y en la previa de su cumpleaños 12, Tomy lo consiguió: llegar a la Selección Nacional.

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    Este gran paso para el sanjuanino se terminó de concretar en el Campus de Entrenamiento selectivo para la selección argentina de Judo que fue desde el 26 al 30 agosto, en el CEDEM N°1 en la localidad Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires.

    Tomás, que llegó convocado por estar entre los cinco mejores del ranking nacional en su categoría Sub 13, respondió en los entrenamientos y quedó seleccionado tras el diagnóstico del técnico, Sergio Duarte.

    Fueron nueve combates en los que Tomás Ferrandiz demostró todas sus cualidades. Ganó todos y quedó ya incoporado, mirando directamente a los Panamericanos de Judo que serán 28 y 29 de noviembre, en Cancún, México. Antes, la Selección repetirá otro Campus de Entrenamientos pero ya Ferrandiz será parte del seleccionado y trabajará como tal.

    Mientras acá, en su San Juan, Tomás retomará la agenda de entrenamientos con sus verdaderos hacedores, los profesores Martín Molina y Luis Meritello. La evolución de Ferrandiz es enorme y sus cualidades se multiplican en una disciplina compleja. Su destreza radica en la combinación de distintas luchas: jujitsu cinturón naranja, lucha olímpica, lucha en arena y judo. Lo hacen un luchador muy completo.

    Pero además de Judo, Tomy tiene su vida y este lunes, en su regreso a San Juan, lo esperaba el festejo de sus 12 años en familia y el regreso al Colegio Mercedario donde sus compañeros lo tienen como ídolo. Mientras, habló de sus sensaciones tras llegar a la selección: 'Es algo lindo. Se dio todo bien, me sentí muy bien en el Campus y cuando me dijeron que quesaba convocado, no lo podía creer. Ahora, volver a los entrenamientos en San Juan, esperar el llamado de la Selección para ir a entrenar con ellos y en noviembre, el viaje a Cancún. Todo parece un sueño'.

    Su papa Jaime Ferrandiz es uno de los pilares de este momento en la carrera de Tomás: 'Es un logro enorme. Nos emocionamos mucho como familia porque vemos todo el sacrificio que hace. En el Campus demostró todo lo que trabaja y verlo convocados ya es un premio. Ahora se viene México y por supuesto, uno se ilusiona con algo grande. Es un momento muy especial para todos'. Su papa Jaime Ferrandiz es uno de los pilares de este momento en la carrera de Tomás: 'Es un logro enorme. Nos emocionamos mucho como familia porque vemos todo el sacrificio que hace. En el Campus demostró todo lo que trabaja y verlo convocados ya es un premio. Ahora se viene México y por supuesto, uno se ilusiona con algo grande. Es un momento muy especial para todos'.

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