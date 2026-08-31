El último grito de Messi con Argentina: el gol ante Egipto que quedó para la historia

En ese momento nadie podía saberlo. Lionel Messi corrió a festejar, abrió los brazos y volvió a señalar al cielo después de sacar a Argentina de una situación límite en el Mundial. Era otro gol del 10, otro de tantos. Pero menos de dos meses después, con su retiro ya anunciado, aquella imagen frente a Egipto adquirió otro significado: fue el último grito de Messi con la Selección argentina .

El día que nadie quería que llegara: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina

Ocurrió el 7 de julio de 2026 en Atlanta , por los octavos de final del Mundial. Argentina perdía 2-0 ante Egipto y estaba a pocos minutos de entregar la corona conseguida cuatro años antes en Qatar. Incluso la tarde había comenzado torcida para su capitán: a los 21 minutos tuvo la posibilidad de empatar de penal, pero Mostafa Shobeir le contuvo el remate .

Cuando el reloj comenzó a apretar apareció, una vez más, el capitán. A los 79 minutos , Messi envió el centro que Cristian “Cuti” Romero conectó de cabeza para descontar. Argentina volvió a creer. Apenas cuatro minutos después, el 10 volvió a meterse en el corazón de la jugada.

La acción comenzó con el propio Messi desde la derecha. Lautaro Martínez volvió a meter la pelota en el área, Gonzalo Montiel consiguió sostenerla y se la dejó nuevamente al capitán. Messi apareció por el centro y sacó un zurdazo de volea, bajo y potente, para vencer a Shobeir. Minuto 83. Argentina 2, Egipto 2.

Lionel Messi marcó a los 83 minutos el empate 2-2 ante Egipto. Fue el último de sus 125 goles con la Selección argentina.

El partido todavía guardaba una última explosión. A los 90+2, Enzo Fernández apareció de cabeza después de un centro de Lautaro Martínez y completó la remontada por 3-2. Argentina pasó de estar prácticamente eliminada a meterse en los cuartos de final en apenas 13 minutos.

Para Messi, aquel tanto fue además su octavo gol en el Mundial 2026 y extendió a nueve partidos consecutivos su racha convirtiendo en Copas del Mundo. Pero había otro número que todavía nadie estaba mirando de esa manera: aquel zurdazo contra Egipto fue el gol 125 de su carrera con la Selección Mayor. No habría un 126.

Después vinieron tres partidos, pero ningún otro gol

Messi todavía tendría capítulos importantes por escribir en aquel Mundial. Ante Suiza, Argentina ganó 3-1 en los cuartos de final, pero los goles fueron de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

En semifinales tampoco convirtió, aunque volvió a ser decisivo: cuando Inglaterra estaba arriba 1-0, dio las asistencias para los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez que llevaron a Argentina a otra final del mundo.

Y después llegó España. En Nueva York/Nueva Jersey, Argentina peleó hasta el suplementario, pero Ferran Torres marcó a los 106 minutos el único gol de la final y terminó con el sueño del bicampeonato. Messi se fue de aquel partido sin convertir.

Por eso, al mirar ahora hacia atrás, Egipto quedó para siempre como la última vez que una pelota pateada por Messi terminó dentro de un arco con la camiseta argentina.

No fue en una final. Tampoco fue un gol que entregara una copa. Fue en unos octavos, con Argentina perdiendo 2-0, después de haber errado un penal y cuando la eliminación parecía cada vez más cercana. Tal vez por eso también resume bastante bien su historia: cuando todo parecía complicarse, volvió a intentarlo.

El primero había llegado más de dos décadas atrás. El último fue ese zurdazo en Atlanta. En el medio quedaron 125 goles, 207 partidos, títulos, derrotas, regresos y una Copa del Mundo.

El 7 de julio Messi festejó como tantas otras veces. Nadie sabía todavía que acabábamos de ver su último gol con Argentina.