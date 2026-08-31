Cuatro funciones de Messi en San Juan: tres goles y cinco años de magia en el Bicentenario

Empezó a pasar. Lo que tanto temíamos, se hizo realidad. No habrá más Messi en la Selección Argentina y eso, duele. El tiempo, implacable y cruel, marcó el final de 20 años de romance en celeste y blanco. Y en esos 20 años, San Juan tuvo su lugarcito en la galería inagotable del 10: cuatro visitas en cinco años. Con varios ingredientes y la magia de Lio movilizando a toda la provincia.

Después del amargo trago de la Copa América en Chile, Messi y la selección pisaron San Juan en un amistoso preparatorio para la Copa América Centenario. Fue el 27 de mayo del 2016 en el Bicentenario y ante Honduras. Lo ganó Argentina 1-0 con un tanto de Higuaín pero lo saliente fue la lesión de Messi. Lio sufrió un fuerte golpe en la zona lumbar por parte de Oliver Morazán en el segundo tiempo y debió salir del campo. Lo atendieron en el CIMAC pero no pasó a mayores.

El regreso de Messi a San Juan se daría ese mismo 2016. Tras caer en la Copa Centenario y del amague de renuncia a la selección, Argentina volvió al Bicentenario para medirse contra Colombia. Por Eliminatorias camino a Rusia 2018 y con Bauza de entrenador. Fue victoria contundente por 3-0 con un gol del capitán y los otros tantos de Pratto y de Di María. Lio, con jopo teñido y una rebeldía a flor de piel, encabezó luego la recordada conferencia de prensa en la que el plantel informó que no hablarían más con la prensa tras la filtración de noticias que señalaron problemas con Pocho Lavezzi.

El tercer capítulo de Messi con San Jua se dio en junio del 2019 cuando Argentina preparaba su viaje a Brasil para la Copa América. El rival fue Nicaragua y la selección fue un festival con una goleada por 5-1 con dos goles de Messi, otros dos de Lautaro Martínez y el restante de Roberto Pereyra.

El cuarteto de visitas del 10 a San Juan se daría en noviembre del 2021. Y fue estelar. Nada menos que el Superclásico Sudamericano contra Brasil y en el Bicentenario. Fue empate sin goles pero para Argentina terminó siendo el pasaporte para Qatar 2022, sin saber aún lo que se daría un año después.