    • 31 de agosto de 2026 - 08:35

    Plan FinEs: abre la preinscripción en San Juan para terminar la secundaria

    El Ministerio de Educación recibirá preinscripciones desde este 31 de agosto al 4 de septiembre para las distintas líneas del programa, destinadas a quienes adeudan materias, años o necesitan completar sus estudios secundarios.

    Plan FinEs: abre la preinscripción para terminar la secundaria

    Plan FinEs: abre la preinscripción para terminar la secundaria

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    El Ministerio de Educación habilita desde este lunes 31 de agosto la preinscripción al Plan FinEs - Terminá tu Secundario, destinada a jóvenes y adultos que buscan completar sus estudios secundarios. La convocatoria se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre y la preinscripción se realizará de manera presencial en la Isla del Ministerio de Educación, ubicada en la planta baja del Centro Cívico, de 8,30 a 13.

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    Los interesados deberán concurrir con la documentación correspondiente según la línea de acción a la que quieran acceder. Precisamente, Plan FinEs contempla distintas alternativas de acuerdo con la trayectoria educativa de cada persona.

    FinEs Deudores de materias: está destinado a quienes terminaron de cursar como alumnos regulares el último año de la secundaria y adeudan materias o áreas. Los postulantes deben tener 18 años como mínimo y presentar el certificado de materias adeudadas, solicitado en la escuela de origen.

    FinEs II Deudores de años, con Ciclo Básico aprobado: pueden acceder quienes tengan 22 años como mínimo y hayan aprobado el Ciclo Básico correspondiente a la normativa educativa bajo la cual cursaron. Se deberá presentar una copia del Libro Matriz, solicitada en la escuela de origen.

    Entre las trayectorias reconocidas se encuentran el segundo año del antiguo nivel secundario de cinco años, el 9° año de EGB 3 de la Ley Federal de Educación, el Ciclo Básico de la Ley de Educación 26.206, el primer año de Educación de Adultos (CENS), el Ciclo Básico de instituciones de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de gestión privada y el Ciclo Básico de FinEs III.

    FinEs para realizar el Secundario Completo: está destinado a personas de 28 años o más que cuenten con primaria completa. Para la inscripción deberán presentar el certificado de finalización de los estudios primarios.

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