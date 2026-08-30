    • 30 de agosto de 2026 - 19:58

    Telekino: un cartón vendido en San Juan ganó un premio de $3 millones

    El afortunado ganador obtuvo uno de los cinco premios de $3.000.000 correspondientes al número de cartón del sorteo 2443, realizado este domingo.

    Un sanjuanino ganó uno de los premios del Telekino

    Un sanjuanino ganó uno de los premios del Telekino

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un cartón de Telekino vendido en la provincia fue beneficiado con un premio de $3.000.000 en el sorteo N° 2443, realizado este domingo 30 de agosto.

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    Según informó el resultado oficial, el premio correspondió a uno de los cinco cartones que recibieron $3 millones. El afortunado sanjuanino todavía no fue identificado públicamente.

    En el detalle de los premios figura el cartón N° 0.298.368, vendido en San Juan, como uno de los ganadores de esta categoría.

    El resultado del Telekino

    En la modalidad tradicional, los números sorteados fueron: 03 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 – 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24

    No hubo ganadores con los 15 aciertos, por lo que el pozo quedó vacante. Para el próximo sorteo se estima un pozo de $500 millones, además de una camioneta 0 km, un cuatriciclo 0 km y una casa estilo americana amueblada.

    En tanto, hubo 23 ganadores con 14 aciertos, quienes recibieron $590.233 cada uno; 619 personas acertaron 13 números y obtuvieron $66.199, mientras que 7.227 ganadores con 12 aciertos cobraron $19.445.

    También hubo un premio en el ReKino

    El sorteo también dejó 24 ganadores con 14 aciertos en el ReKino, cada uno con un premio de $209.496.

    El próximo sorteo será el domingo 6 de septiembre de 2026. El total estimado de premios asciende a $800 millones.

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