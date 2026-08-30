Telekino: un cartón vendido en San Juan ganó un premio de $3 millones

La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un cartón de Telekino vendido en la provincia fue beneficiado con un premio de $3.000.000 en el sorteo N° 2443, realizado este domingo 30 de agosto.

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Cuatro sanjuaninos tuvieron un golpe de suerte y ganaron importantes premios en juegos de azar

Según informó el resultado oficial, el premio correspondió a uno de los cinco cartones que recibieron $3 millones. El afortunado sanjuanino todavía no fue identificado públicamente.

En el detalle de los premios figura el cartón N° 0.298.368 , vendido en San Juan , como uno de los ganadores de esta categoría.

En la modalidad tradicional, los números sorteados fueron: 03 - 05 - 06 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 – 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24

No hubo ganadores con los 15 aciertos , por lo que el pozo quedó vacante. Para el próximo sorteo se estima un pozo de $500 millones , además de una camioneta 0 km, un cuatriciclo 0 km y una casa estilo americana amueblada.

En tanto, hubo 23 ganadores con 14 aciertos, quienes recibieron $590.233 cada uno; 619 personas acertaron 13 números y obtuvieron $66.199, mientras que 7.227 ganadores con 12 aciertos cobraron $19.445.

También hubo un premio en el ReKino

El sorteo también dejó 24 ganadores con 14 aciertos en el ReKino, cada uno con un premio de $209.496.

El próximo sorteo será el domingo 6 de septiembre de 2026. El total estimado de premios asciende a $800 millones.