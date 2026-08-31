Cómo estará el tiempo en San Juan este lunes 31 de agosto: sol, 23°C y viento

San Juan comienza este lunes 31 de agosto con una jornada agradable y sin lluvias . Según el pronóstico oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura irá en ascenso desde los 7°C de mínima hasta alcanzar una máxima de 23°C, aunque el viento tendrá un papel importante durante la segunda mitad del día.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas que irán subiendo progresivamente. El viento soplará inicialmente del sector noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h y sin probabilidad de precipitaciones.

Hacia la tarde llegará el cambio más notorio. El viento rotará al sector sur y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La temperatura llegará a los 23°C, mientras que el cielo continuará parcialmente nublado.

Durante la noche, las condiciones tenderán a mejorar. El cielo estará despejado, la temperatura rondará los 17°C y el viento del sur perderá intensidad.

El pronóstico mantiene en 0% la probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, por lo que el viento será el principal factor meteorológico a tener en cuenta este lunes.

¿Cómo sigue la semana?

El martes tendrá temperaturas similares, con una mínima de 8°C y una máxima de 24°C, mientras que el miércoles será la jornada más cálida de la semana, con 10°C de mínima y 27°C de máxima.

A partir del jueves comenzará un descenso de las temperaturas. Para ese día se prevén 11°C de mínima y 21°C de máxima, mientras que el viernes llegará el cambio más marcado, con una máxima de apenas 18°C y una mínima de 5°C.

Durante el fin de semana las temperaturas continuarán moderadas. El sábado tendrá una mínima de 6°C y una máxima de 19°C, y el domingo cerrará la semana con 7°C de mínima y 20°C de máxima.

El pronóstico del tiempo en San Juan

Clima en San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.