UPCN vuelve a jugar ante su gente y abre la pretemporada frente a Japón B

El campeón argentino tendrá este lunes su primer amistoso de preparación en San Juan, con entrada libre y gratuita.

UPCN San Juan Vóley disputará este lunes 31 de agosto su primer amistoso de pretemporada ante Japón B, en lo que marcará el regreso del equipo a la cancha frente a su público después de la consagración en la última Liga Argentina.

El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio de UPCN y tendrá entrada libre y gratuita. Será el primero de una serie de dos partidos de preparación que el conjunto sanjuanino jugará ante el seleccionado asiático.

El múltiple campeón argentino encara la puesta a punto para una temporada exigente, en la que deberá defender el título de la Liga Argentina, además de disputar el Campeonato Sudamericano de Clubes, la Supercopa y la Copa ACLAV.

Japón B llega a estos compromisos luego de haber enfrentado a la Selección Argentina en el estadio Aldo Cantoni, por lo que el amistoso aparece como una prueba de nivel para el equipo sanjuanino en plena etapa de preparación.

La presentación tendrá además un valor especial para los hinchas de UPCN, ya que será una de las últimas oportunidades para ver al equipo en San Juan durante lo que resta de 2026.