Las Leonas volvieron al país y fueron recibidas por una multitud tras consagrarse campeonas del mundo

Las Leonas regresaron este lunes a la Argentina después de una consagración histórica y fueron recibidas por una multitud en el aeropuerto de Ezeiza . Entre aplausos, banderas y el clásico “¡Dale campeón!”, cientos de personas celebraron al seleccionado argentino de hockey sobre césped, que volvió al país con su tercera estrella mundial.

La historia de Cristina Cosentino: de empezar al arco de casualidad a darle el Mundial a Las Leonas

Sofía Cairo: de rendir la última materia en la universidad al penal que consagró campeona a Las Leonas

Argentina hizo historia en el Wagener Stadium de Amstelveen, en territorio neerlandés, al superar a Países Bajos en una definición dramática . El partido terminó 1-1 durante el tiempo reglamentario y Las Leonas se impusieron 3-1 en los shoot-outs.

El título tuvo un valor especial porque el equipo dirigido por Fernando Ferrara consiguió consagrarse como visitante y ante unas 10.000 personas. Además, derrotó a las actuales bicampeonas olímpicas, que llegaban como defensoras del título mundial.

Las Leonas finalizaron el torneo invictas y volvieron a levantar la Copa del Mundo después de una final que quedó marcada como una de las grandes páginas de la historia del hockey argentino.

Una de las figuras de la final fue Majo Granatto, autora del gol argentino que permitió igualar el encuentro y llevarlo a los shoot-outs.

Majo Granatto, una de las figuras en la Copa del Mundo

A su llegada a Ezeiza, la jugadora de Santa Bárbara reflejó la emoción por el título y destacó la personalidad que mostró el equipo en el partido decisivo.

“Costó, pero estamos muy contentas. Fue la mejor final desde hace años. La jugamos con autoridad, fue una final con todos los condimentos. Fue un sueño hecho realidad. Sabíamos que era para nosotros”, expresó.

Granatto también contó cómo viven las campeonas las primeras horas después de la consagración: “Medalla de oro, no me la saco más. Desayunamos y dormimos con la medalla”.

Pero la campeona también aprovechó el regreso para dejar un mensaje que fue más allá del festejo. “El deporte es muy importante para el país. Hay que invertir en el deporte, como foco”, reclamó.

La frase de Granatto se sumó a la celebración de un seleccionado que volvió a poner al hockey argentino en lo más alto del mundo y que ya tiene su tercera Copa del Mundo.