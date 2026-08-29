Sofía Cairo: de rendir la última materia en la universidad al penal que consagró campeona a Las Leonas

La volante del seleccionado argentino se recibió de Licenciada en Nutrición días antes de viajar al Mundial 2026. En la final ante Países Bajos, anotó el gol decisivo en la tanda de penales.

La gloriosa consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey 2026 disputado en Países Bajos dejó historias mínimas que pintan la magnitud del esfuerzo deportivo. Una de las más conmovedoras la protagoniza Sofía Cairo, la joven volante que ejecutó y convirtió el penal definitivo con el que la Selección Argentina venció 3-1 a las locales en la gran final tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Pocos días antes de emprender el viaje rumbo a Europa para afrontar la cita máxima de la disciplina, Cairo vivió un hito fundamental en su vida personal: rrendió la última materia de la carrera de Licenciatura en Nutrición en la Universidad de Buenos Aires (UBA), obteniendo su título profesional entre la exigencia de las concentraciones y los dobles turnos de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).

El camino entre los libros y la bocha La mediocampista combinó durante años el ritmo vertiginoso del hockey internacional con la exigencia académica universitaria. Con apenas 23 años y consolidada en la primera línea del equipo dirigido por Fernando Ferrara, Cairo dividió sus días entre apuntes, exámenes finales y el sueño de vestir la camiseta argentina en la Copa del Mundo.

"Fue un esfuerzo enorme de muchos años, de rendir materias entre concentraciones y giras internacionales. Recibirme justo antes de viajar al Mundial fue una alegría enorme que me dio mucha tranquilidad mental para enfocarme al 100% en el torneo", recordó la jugadora.

La frialdad ante Países Bajos en la tanda decisiva En el choque crucial disputado ante el seleccionado local, el desenlace se trasladó a los Shoot-Outs (penales australianos) tras la igualdad en el tiempo regular. Tras la descollante actuación de la arquera Cristina Cosentino, llegó el turno de la definición en el stick de Sofía Cairo.