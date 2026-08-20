En Estados Unidos una prestigiosa universidad dejará de calificar a los estudiantes con notas tradicionales

La institución implementará un radical cambio en su sistema de evaluación académica para combatir los altos niveles de estrés y ansiedad entre el alumnado.

El debate sobre la presión académica y el bienestar emocional en la educación superior sumó un capítulo sin precedentes a nivel global. Una prestigiosa universidad decidió eliminar el sistema tradicional de calificaciones numéricas para sus alumnos, en una medida drástica orientada a cuidar la salud mental de la comunidad estudiantil.

Los cambios en la Universidad de Michigan, una de las universidades públicas más grandes y prestigiosas de Estados Unidos, surgen en medio de la preocupación por la inflación de calificaciones y la necesidad de clases preparatorias para los estudiantes de primer año que aún no están listos para los estudios universitarios.

La decisión responde al alarmante incremento de cuadros de estrés crónico, depresión y ansiedad detectados entre los jóvenes, impulsados por la exigencia extrema del rendimiento competitivo en las aulas.

Un cambio rotundo en el método de evaluación Bajo este nuevo esquema, las calificaciones cuantitativas tradicionales dejarán paso a un formato de evaluación cualitativa y formativa, diseñado para que el proceso de aprendizaje no se convierta en una fuente de presión psicológica agobiante.

Desde la casa de altos estudios señalaron que el objetivo es fomentar el desarrollo intelectual sin someter a los estudiantes a la angustia constante del examen o del promedio perfecto, un flagelo que afecta a las nuevas generaciones universitarias en todo el mundo.