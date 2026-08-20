    • 20 de agosto de 2026 - 11:39

    Murió un reconocido periodista en un accidente de helicóptero

    José Alberto Suárez tenía 55 años y una trayectoria de más de dos décadas en la televisión. Viajaba junto a otras seis personas, que también fallecieron.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El periodismo televisivo está de luto por la muerte de José Alberto Suárez, periodista y ejecutivo de Telemundo, quien falleció este miércoles a los 55 años tras un accidente de helicóptero ocurrido en el norte de Kenia. Ninguna de las siete personas que viajaban a bordo sobrevivió.

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    Cómo fue el accidente

    El helicóptero, un Eurocopter EC130 B4 operado por Lady Lori Kenya Ltd, se precipitó cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu.

    La aeronave realizaba un traslado desde la Reserva Natural de Loisaba hacia la zona de Ewasonyiro cuando, por causas que todavía son investigadas, terminó estrellándose.

    Además de Suárez, entre las víctimas se encontraba el empresario estadounidense Roger Duarte y Michele Sensi-Contugi Ycaza, director general del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, quien viajaba junto a su esposa Stephany Hollihan Vásconez. Según información oficial, cinco de los fallecidos eran ciudadanos estadounidenses.

    Quién era José Alberto Suárez

    Suárez había construido una extensa carrera en la televisión estadounidense y acumulaba más de 25 años de experiencia en medios de comunicación.

    Nacido en Florida, comenzó como periodista y presentador y pasó por distintos mercados televisivos de Estados Unidos, entre ellos Florida, Ohio y Texas. Con el tiempo, además de trabajar frente a las cámaras, ocupó cargos ejecutivos dentro de Telemundo y NBCUniversal.

    Al momento de su muerte era presidente y gerente general de Telemundo 31, en Orlando, y Telemundo 49, en Tampa, además de estar al frente de WWDT, una señal que cubre el área de Fort Myers-Naples.

    Antes de llegar a esos puestos, había dirigido operaciones de medios en ciudades como Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio.

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