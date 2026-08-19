Tragedia en Brasil: un micro que trasladaba pacientes chocó de frente con un camión y murieron 23 personas

Una tragedia vial sacudió durante la madrugada al estado brasileño de Paraná, donde un micro de la Secretaría de Salud de Imbituva que trasladaba pacientes hacia hospitales de la región metropolitana de Curitiba chocó de frente contra un camión. El impacto provocó la muerte de 23 personas y dejó otras cinco heridas.

Murió el hijo de un reconocido dirigente vitivinícola sanjuanino mientras corría una maratón en Brasil

Tragedia en Brasil: un micro sanitario con pacientes chocó con un camión y dejó 23 muertos

El accidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, cerca de la localidad de Ipiranga. La mayoría de las víctimas viajaba en el micro sanitario, que había partido desde Imbituva con pacientes que debían recibir atención médica en hospitales de la región de Curitiba.

Entre los fallecidos hay 21 adultos y dos niños. El conductor del camión también murió como consecuencia del violento impacto.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía Federal de Rutas (PRF), el camión circulaba sin carga y habría invadido el carril contrario, provocando el choque frontal contra el micro.

Sin embargo, las circunstancias exactas que desencadenaron el accidente todavía son materia de investigación y los peritos trabajan en el lugar para reconstruir la mecánica del siniestro.

Cinco personas fueron trasladadas a hospitales

El operativo de emergencia involucró a efectivos de la PRF, bomberos, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y trabajadores de la concesionaria Via Araucária.

Las cinco personas que sobrevivieron al impacto fueron trasladadas a hospitales de Ponta Grossa. Al menos tres permanecen en estado grave, mientras que las otras dos presentan heridas de menor consideración.

Debido a la magnitud del accidente, la ruta permaneció completamente interrumpida durante varias horas. La situación generó importantes demoras y llegó a registrar hasta nueve kilómetros de congestión en dirección a Ponta Grossa y siete kilómetros hacia Prudentópolis.

Paraná quedó de luto

El gobernador de Paraná, Ratinho Junior, expresó sus condolencias a través de las redes sociales y aseguró que el estado amaneció de luto por la tragedia.

“Paraná amaneció de luto tras el accidente en Ipiranga. Mis condolencias a las familias de las víctimas y a toda la comunidad de Imbituva”, expresó el mandatario, quien también deseó una pronta recuperación a los heridos y destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad para determinar las causas del choque.

Por su parte, la Municipalidad de Imbituva decretó luto y suspendió durante la jornada la atención administrativa como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares. Los servicios esenciales continuaron funcionando.