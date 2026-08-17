    • 17 de agosto de 2026 - 10:24

    La Selección argentina venció a Brasil y se consagró campeón del Sudamericano Sub 17 de futsal

    La Selección argentina se impuso 2-1 en el alargue, con un gol de Lorenzo Sampedro, y conquistó por tercera vez consecutiva el torneo continental.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina Sub 17 de futsal volvió a festejar a lo grande. La Albiceleste derrotó 2-1 a Brasil en la final disputada en Luque, Paraguay, y se consagró campeona del Sudamericano de la categoría. Con esta conquista, el combinado nacional sumó su tercer título consecutivo y volvió a imponerse ante su clásico rival.

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    El partido tuvo todos los condimentos de una final. Argentina comenzó mejor y tuvo una primera oportunidad clara en los pies de Joaquín Pesl, cuyo remate fue desviado por el arquero brasileño.

    A los 8 minutos llegó la apertura del marcador. Alex Barrios sacó un potente zurdazo cruzado y puso el 1-0, para desatar el festejo argentino.

    Brasil intentó reaccionar y encontró una situación muy clara antes del descanso, pero Lisandro Velásquez apareció para evitar el empate y mantener la ventaja albiceleste.

    La situación se complicó sobre el cierre de la primera etapa. A los 17 minutos, Gian Soñer fue expulsado por un codazo sobre Caua, por lo que Argentina tuvo que afrontar varios minutos con un jugador menos.

    En el segundo tiempo, Brasil salió decidido a buscar la igualdad y consiguió su objetivo a los 7 minutos. Luka Berroeco apareció tras un centro al área y marcó el 1-1.

    A partir de allí, el encuentro se volvió cada vez más cerrado y ninguno de los dos equipos logró sacar diferencias durante el tiempo reglamentario. La definición tuvo que trasladarse al suplementario.

    Fue entonces cuando apareció el capitán argentino. Lorenzo Sampedro sacó un zurdazo y marcó el 2-1, poniendo nuevamente en ventaja a la Albiceleste y quedando a pocos minutos de una nueva consagración.

    Brasil se lanzó con todo en busca del empate, pero la defensa argentina resistió y sostuvo la diferencia hasta el final.

    Cuando llegó el pitazo definitivo, los jugadores argentinos se abrazaron, se tiraron al piso y no pudieron contener las lágrimas. El capitán Sampedro levantó la copa junto a sus compañeros mientras el plantel celebraba al grito de “Dale, campeón”.

    Argentina, otra vez campeón ante Brasil

    La victoria tuvo además un significado especial por el rival y por los antecedentes recientes. Argentina ya había derrotado a Brasil en las finales de 2022 y 2024, ambas disputadas en Luque. En 2022 fue 2-1, mientras que en 2024 la Albiceleste se impuso 2-0.

    Con el triunfo de este domingo, Argentina extendió su dominio y consiguió tres títulos consecutivos en el Sudamericano Sub 17.

    La primera edición del torneo se disputó en Foz de Iguazú en 2016 y quedó en manos de Brasil, que venció a Argentina por 4-2.

    El camino de Argentina hasta la final

    La Albiceleste terminó segunda en el Grupo B con nueve puntos. En la fase inicial derrotó a Ecuador 5-0, Perú 8-0 y Bolivia 6-1, mientras que cayó 2-0 frente a Brasil.

    En semifinales, el equipo dirigido por Santiago Basile superó 2-1 a Venezuela y consiguió el pasaje a la definición.

    Brasil, por su parte, llegó a la final después de golear 7-0 a Paraguay.

    Pero en el partido decisivo volvió a imponerse Argentina. Con el gol de Sampedro en el suplementario, la Selección Sub 17 escribió otro capítulo dorado ante Brasil y confirmó su condición de máximo ganador del Sudamericano juvenil de futsal.

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