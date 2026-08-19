Tragedia en Brasil: un micro sanitario con pacientes chocó con un camión y dejó 23 muertos

Una tragedia vial dejó al menos 23 muertos y cinco heridos en Brasil durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto. Un micro perteneciente a la Secretaría de Salud de Imbituva, que trasladaba pacientes y acompañantes hacia hospitales de la región metropolitana de Curitiba, chocó de frente contra un camión en una ruta del estado de Paraná.

El impactante video del pelotazo de un futbolista que desmayó a una fotógrafa en un estadio de Brasil

El accidente ocurrió alrededor de las 3.30 en el kilómetro 209 de la ruta BR-373 , cerca de la ciudad de Ipiranga. De acuerdo con el balance informado por la concesionaria Via Araucária y la Policía Rodoviaria Federal (PRF), entre los fallecidos hay 21 adultos —13 mujeres y ocho hombres— y dos niños .

La mayoría de las víctimas viajaba en el micro sanitario. Según los datos oficiales difundidos hasta el momento, 22 de los fallecidos eran ocupantes del vehículo , mientras que la víctima restante fue el conductor del camión.

Las primeras averiguaciones indican que el transporte de carga, que circulaba sin mercadería, habría invadido el carril contrario antes de impactar frontalmente contra el micro . Esa hipótesis es todavía preliminar y las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer qué provocó la maniobra.

Las cinco personas que sobrevivieron con lesiones fueron derivadas a distintos centros asistenciales de Ponta Grossa . Según la información difundida durante la mañana, tres permanecían en estado grave y otras dos presentaban heridas de menor consideración.

En el operativo participaron equipos de la Policía Rodoviaria Federal, Bomberos, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia y personal de la concesionaria de la ruta. La magnitud del choque obligó a cerrar completamente la BR-373 durante casi siete horas, hasta que finalizaron las tareas de rescate, peritaje y limpieza.

Las imágenes difundidas después del impacto mostraron al micro completamente destruido y desplazado fuera de la calzada. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a dependencias de la Policía Científica de Paraná para avanzar con las identificaciones.

Investigan las causas del choque

El camión tenía patente de Erechim, en el estado de Rio Grande do Sul, y se dirigía hacia Prudentópolis. De acuerdo con información preliminar de la PRF, habría partido desde Carambeí antes de protagonizar el choque.

La Municipalidad de Imbituva puso a disposición asistencia psicológica y orientación para los familiares de las personas que viajaban en el micro. Además, suspendió la atención administrativa y las clases durante la jornada.

El gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, expresó sus condolencias a las familias y confirmó que las fuerzas de seguridad trabajan para esclarecer las circunstancias de la tragedia. El estado decretó además tres días de luto oficial.

De acuerdo con medios brasileños, se trata del accidente vial más grave registrado en Paraná desde enero de 2021, cuando el vuelco de un colectivo en la BR-376 dejó 19 muertos.