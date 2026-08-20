El príncipe Harry y familia preparan su regreso al Reino Unido después de seis años

Después de seis años instalados en California, el príncipe Harry y Meghan Markle se preparan para regresar al Reino Unido junto a sus dos hijos. La mudanza está prevista para este mes y marcará un nuevo capítulo para la pareja, que se alejó de sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020.

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Según medios británicos, los duques de Sussex dejarán temporalmente Estados Unidos para establecerse en una residencia privada ubicada en las afueras de Londres . La familia conservará sus propiedades en California y Portugal, por lo que el traslado no significará necesariamente el abandono de su vida en Estados Unidos.

Uno de los principales motivos detrás de la decisión estaría relacionado con la educación de sus hijos. Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, comenzarán el ciclo escolar en el Reino Unido en septiembre , según los reportes difundidos por medios internacionales.

La decisión habría tomado por sorpresa incluso al rey Carlos III. De acuerdo con los reportes, el monarca fue informado pocos días antes de que trascendiera públicamente el proyecto de mudanza.

El regreso a territorio británico no implica que Harry y Meghan retomen sus antiguas funciones oficiales . La pareja continuará como miembros no activos de la familia real y no tendrá una agenda institucional dentro de la monarquía.

Harry y Meghan se alejaron de sus obligaciones reales en 2020 y posteriormente se instalaron en California. Desde entonces, protagonizaron varias controversias con la familia real, especialmente a partir de entrevistas, producciones audiovisuales y las memorias del príncipe, Spare. La relación con su padre, Carlos III, habría mostrado algunos signos de acercamiento, aunque el vínculo con su hermano, el príncipe Guillermo, continúa marcado por las diferencias.

La seguridad, otro tema clave

El regreso también vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de Harry y su familia. El duque mantiene una disputa legal en el Reino Unido relacionada con el nivel de protección que recibe y los costos asociados. Hasta ahora, las autoridades británicas no confirmaron si habrá algún cambio en ese esquema debido a su regreso.

Así, seis años después del llamado “Megxit”, Harry y Meghan volverán a instalar parte de su vida en el Reino Unido, aunque bajo sus propias condiciones y lejos, al menos por ahora, de la actividad oficial de la Corona.