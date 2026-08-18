    • 18 de agosto de 2026 - 18:31

    Shakira visitó la zona devastada por el terremoto en Colombia y anunció una millonaria donación

    La cantante colombiana viajó de manera sorpresiva al departamento del Chocó tras el trágico sismo que afectó al país. Junto a inversores internacionales, confirmó una inversión millonaria para levantar nuevamente la universidad local y diez escuelas destruidas.

    Shakira recorrió las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.

    Shakira recorrió las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A poco más de una semana del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, la reconocida cantante Shakira realizó una visita sorpresa a Quibdó, la capital del departamento del Chocó, una de las regiones más golpeadas por el fenómeno natural que dejó cerca de 300 fallecidos y miles de damnificados.

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    Durante su paso por el territorio afectado, la artista asumió un fuerte compromiso humanitario y confirmó una megadonación superior al millón de dólares destinada de forma directa a la reconstrucción de la infraestructura educativa.

    Educación en emergencia: escuelas nuevas y ayuda internacional

    Acompañada por el filántropo estadounidense Howard Buffett (hijo del magnate Warren Buffett), la intérprete recorrió los establecimientos dañados y detalló los ejes de su plan de asistencia a través de su Fundación Pies Descalzos y alianzas estratégicas con la promotora Live Nation y el movimiento Global Citizen.

    Reconstrucción universitaria: Shakira confirmó que encabezará los esfuerzos para restaurar por completo la Universidad Tecnológica del Chocó, seriamente afectada por el movimiento telúrico.

    Nuevos establecimientos: Junto a la fundación de Buffett, se impulsará la edificación de diez nuevas escuelas en las zonas más vulnerables de la región.

    Fondos iniciales: La artista detalló que ya se recaudaron más de 1,2 millones de dólares para poner en marcha de manera inmediata las obras y evitar que los menores pierdan la continuidad escolar.

    "Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia, queden tantas personas en el olvido y nuestros niños no puedan volver a clase. Eso no lo podemos permitir", expresó visiblemente conmovida ante la prensa local. Asimismo, advirtió sobre la "deuda histórica" que el país arrastra con el Chocó y realizó un llamado a la comunidad internacional y al sector privado para evitar que la asistencia decaiga con el paso de las semanas.

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