Rusia amenazó al Reino Unido por los drones enviados a Ucrania: "Mayor será el precio que pagará"

Rusia elevó este martes el tono contra el Reino Unido y advirtió que Londres deberá afrontar consecuencias por su respaldo militar a Ucrania. La amenaza surgió después de que trascendiera que drones de fabricación británica fueron utilizados por las fuerzas ucranianas para atacar objetivos militares e industriales dentro de territorio ruso.

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La advertencia fue difundida por la Embajada de Rusia en Londres , que cuestionó duramente la participación británica en el conflicto y aseguró que las acciones del Gobierno de Reino Unido tendrán consecuencias.

“Cuanto mayor sea su implicación en el conflicto y mayor su apoyo a Ucrania, mayor será el precio que pagará”, sostuvo la representación diplomática rusa en un comunicado.

La reacción de Moscú llegó después de una publicación del diario británico The Times , que informó que las fuerzas ucranianas habrían utilizado durante los últimos seis meses drones de largo alcance fabricados por dos compañías del Reino Unido.

Según esa información, estos dispositivos fueron empleados para atacar objetivos industriales y militares ubicados dentro de Rusia, entre ellos instalaciones vinculadas a la producción y refinación de petróleo.

El Ministerio de Defensa británico no confirmó específicamente la información sobre la entrega de esos drones. Sin embargo, Londres mantiene un fuerte respaldo militar a Kiev desde el comienzo de la invasión rusa.

Reino Unido anunció el envío de miles de drones

El Reino Unido había anunciado en junio que proporcionaría 150.000 drones a Ucrania antes de finales de 2026, como parte de un paquete de financiación de 752 millones de libras, equivalente a unos 996 millones de dólares.

Además, Londres ya suministró a Ucrania misiles de crucero Storm Shadow, utilizados por las fuerzas de Kiev para realizar ataques de largo alcance.

Ante la advertencia rusa, un portavoz del Ministerio de Defensa británico reafirmó el respaldo de su país a Ucrania y señaló que Reino Unido continuará proporcionando el equipamiento que Kiev necesita para defenderse de la invasión rusa.

Crece la tensión entre Moscú y Londres

La disputa se produce en un contexto de creciente tensión entre Rusia y los países europeos que respaldan militarmente a Ucrania.

Durante los últimos meses, Kiev intensificó el uso de drones de largo alcance para atacar objetivos ubicados a cientos de kilómetros de la línea del frente, mientras Moscú responde con ataques contra instalaciones militares, industriales y logísticas ucranianas.

La advertencia contra Reino Unido marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento diplomático entre ambos países y refleja la preocupación rusa por el creciente apoyo militar occidental a Kiev.