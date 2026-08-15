La ONU advierte que una persona muere cada 30 minutos por el brote récord de ébola en el Congo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió las alarmas internacionales este fin de semana al reportar que el nuevo brote de ébola desatado en la República Democrática del Congo (RDC) registra una velocidad letal sin precedentes, provocando la muerte de una persona cada 30 minutos.

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Tom Fletcher, jefe de asuntos humanitarios de la ONU, catalogó la crisis sanitaria como la epidemia de propagación más rápida jamás documentada en territorio congoleño y exigió a la comunidad internacional una respuesta urgente y masiva para evitar una catástrofe global.

Desde la declaración oficial del brote el pasado 15 de mayo, los registros oficiales superan los 4.600 casos confirmados, mientras que la cifra de fallecidos ya rebasó la barrera de las 2.180 víctimas fatales.

Los expertos sanitarios advierten que el principal obstáculo en este episodio radica en que el brote corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante para la cual no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico probado a gran escala, a diferencia de brotes anteriores controlados mediante inmunización masiva.

"La velocidad con la que este virus está avanzando en las comunidades vulnerables nos supera. No podemos permitirnos llegar tarde; cada minuto cuenta", advirtieron portavoces de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde Ginebra.

El epicentro de la crisis y la respuesta internacional

La provincia de Ituri, situada en el noreste congoleño, continúa siendo el epicentro de los contagios. La situación se ve agravada por la inestabilidad social histórica de la región, la pobreza estructural y las extremas dificultades logísticas para acceder a zonas rurales apartadas.

Ante este panorama, la ONU destinó de urgencia 30,5 millones de dólares provenientes de su Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF). Estos recursos económicos están siendo utilizados de manera prioritaria para:

Duplicar los equipos de entierros seguros y dignos.

Ampliar drásticamente las redes de rastreo de contactos.

Triplicar las camas de aislamiento y la capacidad de los centros de tratamiento médico en terreno.

Las autoridades sanitarias de distintos continentes mantienen un monitoreo estrecho de la situación ante el riesgo potencial de expansión internacional, recordando la importancia de mantener activos los protocolos de vigilancia epidemiológica en aeropuertos y pasos fronterizos globales.