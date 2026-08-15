Otro terremoto en Europa: un sismo sacudió las inmediaciones del Etna y dañó una ruta en Italia

En días marcados por una fuerte actividad sísmica en distintas partes del mundo , la tierra volvió a temblar este sábado. Durante la madrugada, un terremoto de magnitud 5 afectó Granada, en España; el viernes, un potente sismo de 7,7 golpeó Indonesia y dejó al menos 47 muertos; y apenas cinco días atrás, Colombia sufrió el devastador terremoto de 7,4 que ya provocó 265 fallecidos.

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A esa seguidilla se sumó este sábado Italia . Un sismo superficial de magnitud 3,9 se registró en las inmediaciones del volcán Etna , en la isla de Sicilia, y provocó daños visibles sobre una carretera ubicada en el sector noreste del macizo.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología italiano ubicó el epicentro aproximadamente a 7 kilómetros de Linguaglossa , en la provincia de Catania. El hipocentro se localizó a solamente un kilómetro de profundidad , una característica que favoreció que el movimiento fuera percibido con claridad por los habitantes de la zona.

Uno de los efectos más notorios apareció sobre la vía que conduce hacia Piano Provenzana , en la zona de Ragabo. El movimiento abrió una importante fractura sobre el asfalto, dejando sectores de la calzada visiblemente desplazados.

Las autoridades evacuaron por precaución el refugio Brunek, la estructura conocida como Casa dei Ragazzi y algunos restaurantes ubicados en las cercanías. Equipos de Protección Civil, personal forestal y autoridades locales se desplegaron para evaluar el alcance de los daños. Hasta el momento no se informaron personas heridas .

AVISO

Sismo de M3.9 en el Monte Etna, en Sicilia, Italia



Un terremoto de M3.9 ha causado daños a la carretera Mareneve de Linguaglossa. Dado que el hipocentro se localizó a solo 1 km de profundidad, podría ser la expresión superficial de la falla que generó el sismo.

Vía… pic.twitter.com/BSmAF2FvBw — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 15, 2026

Las imágenes difundidas muestran la fractura que dejó el sismo sobre la carretera Mareneve, en las inmediaciones del volcán Etna.

Según explicó Salvo Cocina, jefe de la Protección Civil de Sicilia, el movimiento estaría asociado con la apertura de la falla de Pernicana, una de las estructuras tectónicas más activas del flanco noreste del Etna y vinculada con la dinámica del volcán.

El Etna también atraviesa días de actividad volcánica

El terremoto se produjo además en un momento particular para el Etna. El volcán viene registrando actividad eruptiva durante agosto, con emisiones de ceniza que provocaron complicaciones y restricciones para el tráfico aéreo en Catania.

Este sábado, El Comercio informó que el observatorio volcánico había reducido el nivel de alerta de rojo a naranja, luego de observar una disminución de la emisión de material piroclástico y de la intensidad del tremor volcánico. Paralelamente, el aeropuerto de Catania comenzó a recuperar progresivamente sectores de su espacio aéreo tras varias jornadas afectadas por la ceniza.

August 15_6 #seismos

Climate Awareness#Italy

Eruption of Mount Etna has entered a more explosive phase, Sicily

Cracks in the asphalt after an earthquake with M3.9, with an epicenter at a depth of 1 km, on the slope of Mt Etna, Linguaglossa municipality, Sicily#science https://t.co/7hAuIqm8yH pic.twitter.com/LwUQggmZTN — Irene (@irene_makarenko) August 15, 2026

El video difundido muestra los daños que dejó el sismo en una carretera cercana al Etna y, de fondo, la actividad eruptiva del volcán siciliano.

Por ahora, las autoridades italianas continúan realizando inspecciones para determinar si existen nuevos daños derivados del sismo. La principal afectación confirmada corresponde a la carretera cercana a Linguaglossa, mientras que no se reportaron víctimas.

El episodio de Sicilia se suma así a una semana especialmente activa desde el punto de vista sísmico: Colombia, Indonesia, España e Italia registraron terremotos en cuestión de días, aunque con magnitudes y consecuencias muy diferentes entre sí.