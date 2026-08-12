    • 12 de agosto de 2026 - 18:07

    Apareció en buen estado al psicólogo argentino que era buscado tras el terremoto en Colombia

    Gonzalo Galván, un profesional oriundo de Las Heras (Santa Cruz) que reside en Colombia, fue localizado sano y salvo.

    El psicólogo argentino Gonzalo Galván se encuentra en perfecto estado de salud.

    El psicólogo argentino Gonzalo Galván se encuentra en perfecto estado de salud.

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    Tras horas de incertidumbre y preocupación impulsadas por la falta de contacto posterior al violento terremoto que afectó a Colombia, se confirmó que el psicólogo argentino Gonzalo Galván se encuentra en perfecto estado de salud.

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    La noticia llevó alivio a sus allegados, especialmente en la localidad santacruceña de Las Heras, donde residió durante años y mantiene fuertes lazos familiares.

    Lejos del epicentro y incomunicado por un viaje

    La alarma se había encendido luego de que familiares y amigos intentaran comunicarse con él sin éxito tras el movimiento telúrico. Sin embargo, su madre, María Victoria Patrignani, llevó tranquilidad al aclarar que su hijo reside habitualmente en Montería, una ciudad ubicada en el norte colombiano, geográficamente muy alejada del área donde se registraron los mayores daños.

    "Él está muy bien, no está en la zona del terremoto, vive más al norte", explicó su madre, detallando además que el motivo del silencio prolongado fue que el psicólogo se encontraba de viaje en una región desprovista de cobertura telefónica.

    De esta manera, se disiparon los temores sobre su supuesta desaparición, confirmando que la interrupción del contacto respondió exclusivamente a cuestiones logísticas de su trayecto y no a consecuencias directas del desastre natural.

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