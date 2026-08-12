    • 12 de agosto de 2026 - 19:01

    Paritarias azucareras: trabajadores del Ingenio Ledesma acordaron un aumento del 30% en el salario básico

    El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail) cerró un entendimiento salarial con la empresa que contempla una suba del 30% aplicada sobre el básico.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El conflicto paritario en el norte del país encontró un principio de resolución luego de intensas negociaciones. Los trabajadores del Ingenio Ledesma, nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail), lograron acordar un incremento salarial del 30% directo sobre el salario básico.

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    La rúbrica del entendimiento se concretó tras semanas de tensiones, asambleas y advertencias de medidas de fuerza en plena temporada de plena producción agroindustrial, logrando destrabar un esquema que buscaba recomponer el poder adquisitivo de los operarios frente al proceso inflacionario.

    De acuerdo con la escala, el total correspondiente a agosto parte de $1.155.000 para la categoría 1 y llega a $1.444.659 para la categoría 8.

    La paritaria establece además nuevos valores a partir de septiembre. Entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2026, el básico de la categoría 1 pasa a $750.000 y el de la categoría 8 a $938.805. Con los restantes conceptos incluidos en la escala, los totales llegan a $1.240.000 y $1.550.944, respectivamente.

    Detalles del entendimiento y el impacto en el básico

    El acuerdo paritario contempla no solo la recomposición porcentual de los haberes iniciales, sino también la actualización de distintas bonificaciones y adicionales que componen la estructura de liquidación de los empleados azucareros.

    Desde la conducción sindical destacaron que la suba permite llevar alivio a las familias de los trabajadores en un contexto económico complejo, aunque remarcaron que continuarán monitoreando la evolución de las variables macroeconómicas para evaluar futuras revisiones periódicas a lo largo del desarrollo de la zafra.

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