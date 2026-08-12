Científicos de todo el país convocan a una gran marcha en defensa de la ciencia argentina

La comunidad científica y universitaria de la Argentina se encuentra en estado de alerta y movilización. Ante el complejo panorama presupuestario que atraviesa el sistema de ciencia y técnica, colectivos de investigadores, docentes, becarios y estudiantes de todo el país anunciaron una nueva jornada de protesta nacional bajo la consigna "Ponete la camiseta".

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La iniciativa busca sumar el apoyo de la sociedad civil en defensa del desarrollo científico nacional, un sector que advierte sobre las graves consecuencias de la desfinanciación en curso sobre los institutos, las universidades y los organismos de investigación.

El eje central de la convocatoria apunta a visibilizar la precarización laboral que golpea a los trabajadores de la ciencia. Entre los principales reclamos que motivan la marcha se destacan:

Pérdida de poder adquisitivo: Destacan que los sueldos de investigadores, personal de apoyo y becarios han sufrido un fuerte deterioro frente a la inflación acumulada.

Presupuesto operativo crítico: La falta de fondos pone en riesgo el funcionamiento básico de los laboratorios, la continuidad de proyectos estratégicos y el pago de servicios esenciales.

Fuga de talentos: Desde el sector advierten que las restricciones y la falta de perspectivas laborales están empujando a jóvenes profesionales a emigrar en busca de oportunidades en el exterior.

Una convocatoria federal

La movilización prevé réplicas en distintos puntos neurálgicos del país, con actos centrales en las principales ciudades universitarias y científicas como la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y Cuyo, sumando la voz de referentes locales que exigen un cambio de rumbo en las políticas públicas hacia el sector.

Con esta nueva demostración de fuerza en las calles, la comunidad académica busca instalar el debate en la agenda pública y frenar el impacto del ajuste sobre pilares históricos del conocimiento y la soberanía tecnológica nacional.