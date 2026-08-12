Mundial del Alfajor 2026: todo lo que tenés que saber sobre el evento que consagra a la golosina argentina

La gran pasión argentina por el alfajor tiene su máxima celebración federal e internacional. Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, se puso en marcha la quinta edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2026 , un evento que reúne tanto a marcas industriales consolidadas como a pequeños emprendimientos artesanales de distintas regiones del país y del exterior.

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El encuentro busca premiar la excelencia, la innovación y el esfuerzo de los productores que reinterpretan constantemente la clásica golosina.

El corazón del mundial es su exigente competencia técnica, en la cual un panel de expertos —integrado por chefs, pasteleros, ingenieros en alimentos y catadores profesionales— evalúa las muestras bajo la modalidad de análisis sensorial y cata a ciegas.

Los productos compiten en 19 categorías diferentes para definir las medallas de oro, plata y bronce, abarcando desde los tradicionales dulce de leche y membrillo hasta innovaciones con texturas exóticas, tapas de cacao especiales, frutas, coberturas de chocolates selectos y opciones aptas para celíacos (gluten free). Tras esa instancia, se elige al flamante sucesor del trono que consagrará al Mejor Alfajor del Mundo 2026.

Además de la competencia central, el evento está pensado como un paseo de atracción turística y gastronómica para toda la familia.

Cuándo: Del 15 al 17 de agosto de 2026, en el horario de 12:00 a 20:00.

Dónde: BA Ferial, Ciudad de Buenos Aires.

Entradas: Disponibles de forma online en preventa a un valor de $7.000 o en las boleterías del predio por $10.000. Los menores de 13 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad ingresan de forma gratuita.

El predio cuenta con más de 100 stands de venta directa, degustaciones, masterclasses a cargo de referentes de la pastelería, espacios infantiles, salas de prensa y un sector exclusivo enfocado en proveedores de la industria con demostraciones en vivo sobre maquinaria, uso de chocolates y dulce de leche. Una cita imperdible para rendirle culto al ícono indiscutido de los kioscos argentinos.