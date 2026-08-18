Un sismo de 4,8 grados volvió a sacudir Granada y dejó tres heridos

Nuevamente tembló este martes en Granada y la actividad sísmica volvió a generar preocupación entre los habitantes de la provincia española. Un terremoto que inicialmente fue registrado con una magnitud de 4,6 y luego revisado a 4,8 sacudió el área metropolitana y dejó tres personas con heridas leves, una de ellas una menor que fue trasladada a un hospital.

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El movimiento se produjo a las 10:37 de la mañana , según los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y tuvo su epicentro en Gójar , en las inmediaciones de Granada. Por tratarse de un sismo superficial, el temblor fue percibido con fuerza en distintos puntos de Andalucía. Los movimientos también fueron sentidos en provincias como Málaga, Almería y Jaén, además de otras zonas más alejadas.

La preocupación aumentó porque se trata del segundo terremoto de intensidad considerable registrado en la zona en apenas cuatro días. El sábado pasado, otro movimiento de magnitud cercana a 5 había provocado daños materiales en la provincia, aunque sin víctimas.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, confirmó que tres personas sufrieron heridas leves como consecuencia del nuevo terremoto. Entre ellas se encuentra una menor de edad que debió ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica. Los servicios de emergencia también recibieron más de medio centenar de llamados relacionados con el temblor.

Además, se reportaron daños materiales en viviendas y distintos establecimientos, mientras que las autoridades desplegaron equipos para evaluar posibles afectaciones en edificios.

Sismo en España.

Granada registró varias réplicas

Después del terremoto principal se produjeron nuevos movimientos en distintos puntos de la provincia. Entre ellos se registró uno de magnitud 4 en Churriana de la Vega y otro de 4,2 en Alhendín, además de otros temblores de menor intensidad.

La sucesión de sismos llevó a las autoridades a mantener activo el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico, que ya había sido puesto en marcha después del terremoto del sábado.

Medidas preventivas en la Alhambra y el Metro

La actividad sísmica también provocó medidas preventivas en lugares emblemáticos de Granada. El Patronato de la Alhambra decidió desalojar los Palacios Nazaríes y la Alcazaba e interrumpir temporalmente las visitas en esos sectores mientras se evaluaba la situación.

Por su parte, el Metro de Granada redujo la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora como medida de precaución. Las autoridades pidieron a la población mantener la calma, evitar permanecer cerca de edificios ante el riesgo de desprendimientos y seguir únicamente las recomendaciones de los organismos oficiales.

Desde el 14 de agosto, la provincia acumula cerca de 150 movimientos sísmicos, en una secuencia que mantiene en alerta a los equipos de emergencia y a los especialistas.