Un fuerte sismo sacudió Perú y generó pánico: hubo desprendimientos de tierra y piedras

Un fuerte sismo sacudió este jueves el centro de Perú y provocó preocupación entre los habitantes de distintas localidades del sur del país. El movimiento tuvo su epicentro cerca de Coracora, en la región de Ayacucho, y fue registrado con distintas magnitudes por organismos sismológicos.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el movimiento alcanzó una magnitud de 6,7 y se produjo cerca de las 13, hora local. Según el organismo, el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.
Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una magnitud de 7,2, con una profundidad de 108 kilómetros. El organismo indicó además que la intensidad máxima fue de III-IV en Coracora, por lo que el movimiento fue percibido por la población, aunque inicialmente no se reportaron daños materiales de consideración.
Minutos después del sismo comenzaron a circular en redes sociales imágenes registradas por vecinos de Ayacucho. En varios videos se observan desprendimientos de tierra y piedras en las laderas de los cerros, producto de la intensidad del movimiento.
Las escenas también muestran la reacción de los habitantes, muchos de los cuales salieron rápidamente de sus viviendas y se dirigieron a las calles ante el temor provocado por el temblor.
El sismo también fue percibido en otras regiones del sur peruano, entre ellas Ica y Arequipa, de acuerdo con los primeros reportes.
Desde el IGP recordaron que ese organismo es el encargado de brindar la información sísmica oficial en Perú y pidieron a la población evitar versiones falsas difundidas a través de las redes sociales.
Además, remarcaron que los terremotos no pueden predecirse mediante ningún método científico disponible, por lo que recomendaron mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.