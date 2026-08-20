Un fuerte sismo sacudió Perú y generó pánico: hubo desprendimientos de tierra y piedras

Un fuerte sismo sacudió este jueves el centro de Perú y provocó preocupación entre los habitantes de distintas localidades del sur del país. El movimiento tuvo su epicentro cerca de Coracora, en la región de Ayacucho , y fue registrado con distintas magnitudes por organismos sismológicos.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el movimiento alcanzó una magnitud de 6,7 y se produjo cerca de las 13, hora local. Según el organismo, el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora , en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una magnitud de 7,2 , con una profundidad de 108 kilómetros. El organismo indicó además que la intensidad máxima fue de III-IV en Coracora , por lo que el movimiento fue percibido por la población, aunque inicialmente no se reportaron daños materiales de consideración .

Minutos después del sismo comenzaron a circular en redes sociales imágenes registradas por vecinos de Ayacucho. En varios videos se observan desprendimientos de tierra y piedras en las laderas de los cerros , producto de la intensidad del movimiento.

Las escenas también muestran la reacción de los habitantes, muchos de los cuales salieron rápidamente de sus viviendas y se dirigieron a las calles ante el temor provocado por el temblor.

El sismo también fue percibido en otras regiones del sur peruano, entre ellas Ica y Arequipa, de acuerdo con los primeros reportes.

Desde el IGP recordaron que ese organismo es el encargado de brindar la información sísmica oficial en Perú y pidieron a la población evitar versiones falsas difundidas a través de las redes sociales.

Además, remarcaron que los terremotos no pueden predecirse mediante ningún método científico disponible, por lo que recomendaron mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.