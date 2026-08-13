Flagrancia, de San Juan a Perú: Olivares Yapur expone el modelo y un juez supremo peruano visitará la provincia

El modelo de Flagrancia de San Juan trascendió las fronteras de la provincia y ahora es Perú el que busca incorporar parte de esa experiencia a su sistema judicial. El presidente de la Corte de Justicia sanjuanina, Daniel Olivares Yapur , firmó en Lima un acuerdo histórico con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de Perú, Janet Tello Gilardi, que contempla cooperación en materia de oralidad, sistemas procesales y capacitación de magistrados.

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El convenio incluye además un programa de pasantías para jueces penales peruanos , que llegarán a San Juan en noviembre para capacitarse específicamente en el funcionamiento del sistema de Flagrancia. Los gastos de esas estadías estarán a cargo de Perú, mientras que el plan de formación será diseñado y ejecutado por la Escuela Judicial de San Juan.

La firma del acuerdo se produjo en el marco del V Congreso Internacional de Flagrancia , que se desarrolla en Lima. En ese encuentro, el viernes Olivares Yapur tendrá a su cargo una conferencia magistral sobre el modelo implementado en San Juan, justamente ante representantes de distintos sistemas judiciales interesados en conocer su funcionamiento.

La ceremonia de firma contó con la presencia del embajador argentino en Perú y de una representante de la Embajada Argentina vinculada a asuntos interinstitucionales. “San Juan es la provincia que ha demostrado tener el sistema procesal de Flagrancia más eficiente del país y por eso están interesados en tomarlo en la Justicia peruana”, explicó Olivares Yapur a DIARIO DE CUYO desde Lima.

El interés peruano tiene como respaldo los números acumulados por el sistema sanjuanino. Flagrancia comenzó a funcionar el 9 de agosto de 2017 y, al 31 de julio de 2026, intervino en 12.354 hechos y alcanzó a 15.759 personas imputadas .

En ese período, además, se acumularon 7.683 condenas, en un esquema diseñado para concentrar en un período breve la investigación, la intervención de la defensa, el control judicial y la resolución de los casos.

La actividad alcanzó su máximo anual en 2025, cuando se registraron 2.171 delitos, la cifra más elevada desde la puesta en marcha del régimen.

Durante los primeros siete meses de 2026, en tanto, la UFI Flagrancia contabilizó 1.059 hechos y 1.235 personas imputadas. En ese mismo período se realizaron 1.554 audiencias, en su mayoría de presentación, aunque también hubo instancias de continuación, finalización, conexidad y sobreseimiento.

Entre los delitos más frecuentes de este año aparecen el hurto, con 321 casos, y el robo, con 310. Les siguen violencia de género, con 83 hechos; lesiones, con 66; y daño, con 64. También se registraron 47 casos de tenencia y portación de armas de fuego, 36 de incumplimiento de orden judicial, 36 de amenazas y 22 de resistencia a la autoridad.

Perú también mira la oralidad civil

El acuerdo firmado en Lima no se limita al ámbito penal. La cooperación entre ambos poderes judiciales también contempla el intercambio de experiencias en oralidad y sistemas procesales.

En ese marco, San Juan recibirá la semana próxima a uno de los máximos referentes de la Justicia peruana. El miércoles llegará el juez supremo de la Corte de Perú Ramiro Bustamante Zegarra, quien encabeza el plan de oralidad en el proceso civil de ese país.

Bustamante Zegarra realizará una visita protocolar a la Corte de Justicia de San Juan y ofrecerá una conferencia magistral durante el Congreso Nacional de Oralidad, organizado por el Poder Judicial sanjuanino.