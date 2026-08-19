    • 19 de agosto de 2026 - 06:47

    El Gatito Pereira y la experiencia de hacer goles a más de 4.300 metros de altura en Perú

    El goleador sanjuanino Pereira encontró su lugar en el mapa del fútbol en Perú. Está en Unión Minas y apunta a Primera División.

    Ascenso. Gustavo Pereira eligió Perú como horizonte para su carrera. Una decisión más que respetable por amor a su familia.

    Ascenso. Gustavo Pereira eligió Perú como horizonte para su carrera. Una decisión más que respetable por amor a su familia.

    Foto:

    gato
    Por Ariel Poblete

    Todo fue rápido. Desde aquel resonante debut en la Primera de Arbol Verde para ser el goleador de la Liga Sanjuanina con apenas 14 años, Gustavo Leonel Pereira aceleró todo. Pasó por selectivas en el Niza de Francia, en el Milán de Italia, jugó en el fútbol santafesino, volvió a San Juan, pasó por Desamparados, Unión, Alianza. Y hoy, el desafío está en la altura.

    Leé además

    Nick Kyrgios.

    Nick Kyrgios dio positivo por cocaína y fue suspendido provisionalmente del tenis

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las Leonas.

    Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a la segunda fase del Mundial

    Por Redacción Diario de Cuyo

    A 4.380 metros, en pleno corazón minero de Perú, el Gatito se está terminando de afirmar en el Deportivo Unión Minas del pueblo Cerro de Pasco. El conjunto Deportivo Minas está en la Segunda División del fútbnol incaico y Pereira ya se hizo ver: un gol, tres asistencias en solo cuatro partidos. El objetivo es el ascenso pero queda demasiado.

    El Deportivo Minas está hoy en la cuarta ubicación a 8 puntos del líder, Bentín Tacna Heroíca pero esto está empezando y el goleador sanjuanino se ilusiona: 'El objetivo es el ascenso. Estamos en ese proceso de consolidarnos. El técnico es Francisco Pizarro y el trato conmigo en el club y en la ciudad es espectacular'.

    Pero nada es fácil en la vida de un futbolista y Pereira tomó la decisión de volver al Perú tras dos años anteriores y tres clubes que lo tuvieron. Había sido presentado como refuerzo en Atlético Alianza pero los 15 Años de su hija cambiaron todo. Los recursos estaban en los cerros peruanos y no lo dudó. Viajó en mayo y hoy se adaptó.

    'Yo había estado ya en tres clubes en Perú. En el Santos de Tacna, otro en Primera División como Alianza Univerdidad y después Comerciantes de Iquitos. Ahora surgió lo de Cerro de Pasco con Deportivo Minas y lo decidí. En San Juan, vivir del fútbol es imposible y creo que fue la mejor decisión' contó Leo en una pausa de entrenamientos, partidos, viajes y concentración además del momento libre para cursar la carrera de Director Técnico. 'Yo había estado ya en tres clubes en Perú. En el Santos de Tacna, otro en Primera División como Alianza Univerdidad y después Comerciantes de Iquitos. Ahora surgió lo de Cerro de Pasco con Deportivo Minas y lo decidí. En San Juan, vivir del fútbol es imposible y creo que fue la mejor decisión' contó Leo en una pausa de entrenamientos, partidos, viajes y concentración además del momento libre para cursar la carrera de Director Técnico.

    Vivir, entrenar, jugar y ganar en la altura de más de 4.300 metros no es sencillo. Pereira admite que acomodar el cuerpo a esas exigencias tiene sus tiempos pero ya se siente adaptado: 'No es sencillo. Acá es un pueblo que vive de la minería y nosotros cada vez que somos visitantes tenemos toda una travesía. Son 6 horas en colectivo hasta Lima y desde ahí, avión a dónde nos toque. Pero es todo muy tranquilo. No hay demasiado para hacer y algunas ocasiones, con compañeros nos quedamos en la capital. El tema de los suplementos dietarios como la carnitina, Omega 3 y otros es caro y difíciles de conseguir en Cerro de Pasco pero en Lima se facilita todo'.

    Entrenar, viajar, jugar y dedicarse solamente al fútbol marca la agenda del Gatito: 'El trabajo mío en el gimnasio es sagrado. Es clave en mi preparación y le dedico un montón. Después, en la cancha trato de hacer lo mejor. El tema es cuando se termina todo y hay que volver a esa soledad que elegí y ahi, cuesta. Se extraña todo: San Juan, la familia, mi hija. Pero el sacrificio vale la pena y uno tiene que mentalizarse'.

    Recién arranca la temporada del Ascenso peruano. Van cuatro fecha y el Gatito tiene su objetivo personal: 'Con Alianza Universidad pude jugar en Primera División. Ese es el sueño: volver a esa categoría y me vine a intentarlo'.

    A los 34 años, Gustavo Leonel Pereira sabe que está en una de las ultimas grandes ocasiones de su carrera. De aquel debut hace 20 años en Arbol Verde, el Gatito hizo todo rápido. Alianza, Peñarol, Unión, Acassuso fueron parte de su carrera. Ahora, en Perú y en la temida altura de un pueblo minero, quiere escribir más historia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    cuando y contra quien jugara boca en cuartos de la sudamericana ¿puede haber superclasico en semifinales?

    Cuándo y contra quién jugará Boca en Cuartos de la Sudamericana ¿puede haber Superclásico en semifinales?

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ¡imperdibles! los mejores memes de la goleada de boca juniors ante recoleta por la copa sudamericana

    ¡Imperdibles! Los mejores memes de la goleada de Boca Juniors ante Recoleta por la Copa Sudamericana

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el clausura de futbol local ya tiene la fecha 10 programada: dias y horarios de cada uno de los partidos

    El Clausura de fútbol local ya tiene la fecha 10 programada: días y horarios de cada uno de los partidos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    boca goleo y brillo en paraguay ante recoleta y avanzo a los cuartos de final la copa sudamericana

    Boca goleó y brilló en Paraguay ante Recoleta y avanzó a los Cuartos de final la Copa Sudamericana

    Por Redacción Diario de Cuyo