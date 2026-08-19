El Gatito Pereira y la experiencia de hacer goles a más de 4.300 metros de altura en Perú

Todo fue rápido. Desde aquel resonante debut en la Primera de Arbol Verde para ser el goleador de la Liga Sanjuanina con apenas 14 años, Gustavo Leonel Pereira aceleró todo. Pasó por selectivas en el Niza de Francia, en el Milán de Italia, jugó en el fútbol santafesino, volvió a San Juan, pasó por Desamparados, Unión, Alianza . Y hoy, el desafío está en la altura.

A 4.380 metros, en pleno corazón minero de Perú, el Gatito se está terminando de afirmar en el Deportivo Unión Minas del pueblo Cerro de Pasco. El conjunto Deportivo Minas está en la Segunda División del fútbnol incaico y Pereira ya se hizo ver: un gol, tres asistencias en solo cuatro partidos. El objetivo es el ascenso pero queda demasiado.

El Deportivo Minas está hoy en la cuarta ubicación a 8 puntos del líder, Bentín Tacna Heroíca pero esto está empezando y el goleador sanjuanino se ilusiona: 'El objetivo es el ascenso. Estamos en ese proceso de consolidarnos. El técnico es Francisco Pizarro y el trato conmigo en el club y en la ciudad es espectacular'.

Pero nada es fácil en la vida de un futbolista y Pereira tomó la decisión de volver al Perú tras dos años anteriores y tres clubes que lo tuvieron. Había sido presentado como refuerzo en Atlético Alianza pero los 15 Años de su hija cambiaron todo. Los recursos estaban en los cerros peruanos y no lo dudó. Viajó en mayo y hoy se adaptó.

'Yo había estado ya en tres clubes en Perú. En el Santos de Tacna, otro en Primera División como Alianza Univerdidad y después Comerciantes de Iquitos. Ahora surgió lo de Cerro de Pasco con Deportivo Minas y lo decidí. En San Juan, vivir del fútbol es imposible y creo que fue la mejor decisión' contó Leo en una pausa de entrenamientos, partidos, viajes y concentración además del momento libre para cursar la carrera de Director Técnico. 'Yo había estado ya en tres clubes en Perú. En el Santos de Tacna, otro en Primera División como Alianza Univerdidad y después Comerciantes de Iquitos. Ahora surgió lo de Cerro de Pasco con Deportivo Minas y lo decidí. En San Juan, vivir del fútbol es imposible y creo que fue la mejor decisión' contó Leo en una pausa de entrenamientos, partidos, viajes y concentración además del momento libre para cursar la carrera de Director Técnico.

Vivir, entrenar, jugar y ganar en la altura de más de 4.300 metros no es sencillo. Pereira admite que acomodar el cuerpo a esas exigencias tiene sus tiempos pero ya se siente adaptado: 'No es sencillo. Acá es un pueblo que vive de la minería y nosotros cada vez que somos visitantes tenemos toda una travesía. Son 6 horas en colectivo hasta Lima y desde ahí, avión a dónde nos toque. Pero es todo muy tranquilo. No hay demasiado para hacer y algunas ocasiones, con compañeros nos quedamos en la capital. El tema de los suplementos dietarios como la carnitina, Omega 3 y otros es caro y difíciles de conseguir en Cerro de Pasco pero en Lima se facilita todo'.

Entrenar, viajar, jugar y dedicarse solamente al fútbol marca la agenda del Gatito: 'El trabajo mío en el gimnasio es sagrado. Es clave en mi preparación y le dedico un montón. Después, en la cancha trato de hacer lo mejor. El tema es cuando se termina todo y hay que volver a esa soledad que elegí y ahi, cuesta. Se extraña todo: San Juan, la familia, mi hija. Pero el sacrificio vale la pena y uno tiene que mentalizarse'.

Recién arranca la temporada del Ascenso peruano. Van cuatro fecha y el Gatito tiene su objetivo personal: 'Con Alianza Universidad pude jugar en Primera División. Ese es el sueño: volver a esa categoría y me vine a intentarlo'.

A los 34 años, Gustavo Leonel Pereira sabe que está en una de las ultimas grandes ocasiones de su carrera. De aquel debut hace 20 años en Arbol Verde, el Gatito hizo todo rápido. Alianza, Peñarol, Unión, Acassuso fueron parte de su carrera. Ahora, en Perú y en la temida altura de un pueblo minero, quiere escribir más historia.