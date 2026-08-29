Huracán y Estudiantes de Río Cuarto empataron en un partido con dos penales y un blooper insólito

Huracán y Estudiantes de Río Cuarto empataron 1-1 este sábado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la séptima fecha del Torneo Clausura. Los dos goles llegaron de penal antes de los 20 minutos y el encuentro también dejó una de las imágenes curiosas de la jornada, con un insólito blooper de Ibrahim Hesar al sacar del medio.
El partido tuvo emociones prácticamente desde el vestuario. Huracán consiguió un penal en la primera acción de riesgo, luego de una infracción de Gabriel Alanís sobre el juvenil Mora dentro del área. Yael Falcón Pérez señaló la pena máxima e Ignacio Pussetto convirtió el 1-0 a los 3 minutos, con un remate preciso que superó a Lucas Bruera.
Estudiantes respondió también desde los doce pasos
La ventaja del Globo duró poco. Estudiantes logró llevar peligro al área local y, después de que Alanís frenara una jugada y Lucas Blondel se lo llevara puesto, Falcón Pérez sancionó el segundo penal de la noche.
Ibrahim Hesar tomó la pelota y a los 18 minutos puso el 1-1. El delantero definió de zurda, abajo, y aunque Hernán Galíndez eligió correctamente el sector, la pelota terminó pasando por debajo de su cuerpo. Así, los dos equipos ya habían convertido desde los doce pasos antes de cumplirse los primeros 20 minutos.
A partir de allí el encuentro perdió parte del vértigo inicial. Estudiantes consiguió acomodarse mejor sobre el cierre del primer tiempo, mientras que Huracán recuperó protagonismo durante el complemento y buscó con mayor insistencia el segundo gol, aunque ninguno logró volver a modificar el marcador.
El insólito blooper de Hesar al sacar del medio
El comienzo del segundo tiempo dejó una escena difícil de explicar. Hesar fue a realizar el saque desde el círculo central e intentó habilitar rápidamente a uno de sus compañeros por la derecha, pero terminó entregándole directamente la pelota a Pussetto, que estaba ubicado a pocos metros.
La jugada preparada de Estudiantes duró apenas unos segundos y provocó la inmediata recuperación de Huracán. La acción fue vista como un particular blooper del autor del empate visitante.
El 1-1 terminó siendo definitivo. Huracán llegó a nueve puntos y permanece en la pelea por ingresar entre los ocho mejores de su zona, mientras que Estudiantes de Río Cuarto continúa necesitado de puntos y sigue comprometido tanto en la tabla anual como en los promedios.