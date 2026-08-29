Huracán y Estudiantes de Río Cuarto empataron en un partido con dos penales y un blooper insólito

Huracán y Estudiantes de Río Cuarto empataron 1-1 este sábado en el estadio Tomás Adolfo Ducó , por la séptima fecha del Torneo Clausura. Los dos goles llegaron de penal antes de los 20 minutos y el encuentro también dejó una de las imágenes curiosas de la jornada, con un insólito blooper de Ibrahim Hesar al sacar del medio.

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El partido tuvo emociones prácticamente desde el vestuario. Huracán consiguió un penal en la primera acción de riesgo, luego de una infracción de Gabriel Alanís sobre el juvenil Mora dentro del área. Yael Falcón Pérez señaló la pena máxima e Ignacio Pussetto convirtió el 1-0 a los 3 minutos , con un remate preciso que superó a Lucas Bruera.

La ventaja del Globo duró poco. Estudiantes logró llevar peligro al área local y, después de que Alanís frenara una jugada y Lucas Blondel se lo llevara puesto , Falcón Pérez sancionó el segundo penal de la noche.

¡PARA ESTO VOLVIÓ! ¡PRIMER GOL DE NACHO PUSSETTO DESDE SU REGRESO A HURACÁN Y FESTEJO CON LA POPULAR EN EL DUCÓ! El goleador del Globo la colocó bárbaro, Bruera no llegó con su estirada, y marcó el 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, por la séptima fecha del #TorneoClausura pic.twitter.com/lulCa1bgCK

Ibrahim Hesar tomó la pelota y a los 18 minutos puso el 1-1. El delantero definió de zurda, abajo, y aunque Hernán Galíndez eligió correctamente el sector, la pelota terminó pasando por debajo de su cuerpo. Así, los dos equipos ya habían convertido desde los doce pasos antes de cumplirse los primeros 20 minutos.

A partir de allí el encuentro perdió parte del vértigo inicial. Estudiantes consiguió acomodarse mejor sobre el cierre del primer tiempo, mientras que Huracán recuperó protagonismo durante el complemento y buscó con mayor insistencia el segundo gol, aunque ninguno logró volver a modificar el marcador.

¿SOS VOS, GALÍNDEZ? El arquero de Huracán, que disputó el último Mundial en gran nivel con la Selección de Ecuador, no pudo contener un debil disparo de Ibrahim Hesar y Estudiantes de Río Cuarto llegó al 1-1 ante Huracán en el Palacio Ducó. pic.twitter.com/mVECBN0yfj

El insólito blooper de Hesar al sacar del medio

El comienzo del segundo tiempo dejó una escena difícil de explicar. Hesar fue a realizar el saque desde el círculo central e intentó habilitar rápidamente a uno de sus compañeros por la derecha, pero terminó entregándole directamente la pelota a Pussetto, que estaba ubicado a pocos metros.

La jugada preparada de Estudiantes duró apenas unos segundos y provocó la inmediata recuperación de Huracán. La acción fue vista como un particular blooper del autor del empate visitante.

QUISO INNOVAR EL EQUIPO DEL SHAGGY FORESTELLO. Atención al sorpresivo comienzo del ST que propuso Hesar en Huracán vs. Estudiantes de Río Cuarto... ¡BLOOPER TOTAL! pic.twitter.com/Kp4p1P5qDl — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

El 1-1 terminó siendo definitivo. Huracán llegó a nueve puntos y permanece en la pelea por ingresar entre los ocho mejores de su zona, mientras que Estudiantes de Río Cuarto continúa necesitado de puntos y sigue comprometido tanto en la tabla anual como en los promedios.