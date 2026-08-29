Gimnasia golpeó en el final y venció 2-1 a Rosario Central en un cierre electrizante

Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió este sábado una victoria agónica por 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El Lobo parecía quedarse sin el triunfo después del empate local sobre el cierre, pero reaccionó de inmediato y volvió a ponerse arriba a los 88 minutos.

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Vélez y Riestra empataron 1-1 en un partido marcado por la polémica decisión del VAR sobre el final.

Después de un primer tiempo sin goles, el conjunto dirigido por Ariel Pereyra encontró la ventaja a los 59 minutos . Ignacio Fernández sacó un zurdazo desde afuera del área que pegó en el palo, rebotó en el arquero Jeremías Ledesma y terminó dentro del arco. La acción fue consignada oficialmente como gol en contra del guardameta de Central.

El resultado obligó al Canalla a adelantarse en busca de la igualdad. Rosario Central tuvo mayor posesión y pasó buena parte del complemento instalado en campo rival, mientras Gimnasia intentó sostener la diferencia y encontrar espacios para salir de contra.

Cuando el encuentro entraba en su tramo decisivo, Central consiguió el 1-1 a los 86 minutos y parecía haber rescatado al menos un punto frente a su gente.

El empate parcial de Campaz, a los 86 minutos del complemento.

Sin embargo, la igualdad duró muy poco. Apenas dos minutos después, a los 88, Ignacio Miramón marcó el 2-1 y desató el festejo del conjunto platense, que logró sostener la ventaja hasta el pitazo final.

GIMNASIA SE LO VUELVE A GANAR A ROSARIO CENTRAL ¡DOS MINUTOS DESPUÉS! pic.twitter.com/4zNfp6aL0h https://t.co/zRusJwXMzk — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 29, 2026

El gol agónico de Miramon para sellar el triunfo del Lobo sobre el final del partido.

La victoria tuvo además un peso importante para Gimnasia en la pelea de la temporada. El Lobo alcanzó 38 puntos en la tabla anual, quedó a solamente una unidad de Rosario Central y se mantuvo en la discusión por los puestos de clasificación a las copas internacionales de 2027. Además, llego a los 12 puntos en la tabla del Clausura y se ubicó en el tercer puesto, mientras que Rosario Central se mantiene con 11 puntos y bajó al quinto lugar.

El resultado también le permitió al equipo platense cortar una racha de tres derrotas consecutivas, luego de las caídas ante Estudiantes, Deportivo Riestra por Copa Argentina y Gimnasia de Mendoza.