    • 29 de agosto de 2026 - 18:12

    Los Pumas lucharon hasta el final, pero cayeron 27-21 ante Australia en Jujuy

    El seleccionado argentino reaccionó tras un comienzo adverso y llegó a quedar a un punto, pero los Wallabies resistieron y se llevaron el primer test match de la serie.


    Los Pumas no pudieron completar la remontada y cayeron ante Australia en Jujuy.

    Los Pumas no pudieron completar la remontada y cayeron ante Australia en Jujuy.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Pumas perdieron 27-21 ante Australia este sábado en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, en el primero de los dos test matches entre ambos seleccionados. El equipo dirigido por Felipe Contepomi logró reaccionar después de un complicado inicio, pero no pudo completar la remontada ante unos Wallabies que defendieron la ventaja hasta el cierre.

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    Australia golpeó rápidamente. Brandon Paenga-Amosa abrió el marcador con un try y posteriormente Carter Gordon volvió a vulnerar el ingoal argentino. Fraser McReight estiró todavía más la diferencia y dejó a la visita 19-7 arriba antes de la media hora de juego.

    Los Pumas encontraron su primera respuesta a través de Gerónimo Prisciantelli, luego de una buena acción de Rodrigo Isgró. Más tarde, Joaquín Moro aprovechó una rápida ejecución para apoyar el segundo try argentino. Sin embargo, un penal convertido por Ryan Lonergan sobre el cierre permitió que Australia se fuera al descanso ganando 22-14.

    Los Pumas quedaron a un punto, pero Australia volvió a golpear

    El seleccionado argentino salió decidido a cambiar la historia en el complemento. Incluso Prisciantelli llegó nuevamente al ingoal, aunque la conquista fue anulada por el TMO debido a un pase hacia adelante previo de Simón Benítez Cruz.

    La presión tuvo recompensa poco después. Boris Wenger marcó el tercer try de Los Pumas y Santiago Carreras acertó la conversión, con lo que Argentina se puso solamente un punto abajo: 22-21.

    Pero cuando parecía que el conjunto de Contepomi podía dar vuelta el marcador, Australia respondió. Tom Hooper apoyó el cuarto try de los Wallabies y estableció el 27-21 que terminó siendo decisivo.

    Los argentinos buscaron hasta el final, pero no lograron volver a quebrar la defensa australiana y sufrieron una nueva derrota en una temporada irregular. El encuentro significó además la primera vez que Los Pumas y los Wallabies se enfrentaron en Jujuy.

    Ahora habrá revancha rápidamente. Argentina y Australia volverán a enfrentarse el próximo sábado 5 de septiembre, desde las 18, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el segundo y último test match de la serie.

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