Quién es Fernando Ferrara, el DT "futbolero" que llevó a Las Leonas a la tercera estrella

Detrás de la tercera estrella de Las Leonas hay un entrenador que encontró en el fútbol una de sus principales fuentes de inspiración. Fernando Ferrara, el hombre que condujo a la Selección argentina hasta la consagración en el Mundial 2026, es un apasionado del hockey, pero también un observador del fútbol y de sus grandes entrenadores.

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Antes de convertirse en el conductor de la selección femenina, Ferrara tuvo que tomar una decisión que pudo haber cambiado por completo su historia. Su padre le planteó dos caminos: continuar como delantero de hockey en Ciudad o probar suerte como arquero de fútbol. Eligió el palo y la bocha, aunque la pelota siempre quedó cerca.

Durante su infancia, Ferrara jugaba al fútbol como arquero en la Escuela N° 12 y llegó a tener una posibilidad concreta de probarse en Argentinos Juniors , recomendado por un representante relacionado con Claudio Borghi.

Años después, el propio entrenador reconoció que se quedó con una cuenta pendiente.

“De lo que sí me arrepiento es de no haber, por lo menos, probado”.

El hockey terminó siendo su camino. Ferrara llegó a la Selección argentina y disputó tres Juegos Olímpicos: Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996.

También tuvo una extensa experiencia en Europa. Primero jugó en España, en el Club Deportivo Terrassa, y posteriormente se instaló en Italia, donde comenzó a darle forma a su carrera como entrenador.

De jugador a entrenador en Italia

En Italia dirigió a Cernusco, Amsicora y Bra, club en el que terminó su carrera como jugador siendo campeón y goleador.

Pero su crecimiento más importante llegó desde el banco. Durante ocho temporadas condujo a la Selección femenina italiana, además de trabajar con categorías juveniles y colaborar con el seleccionado masculino.

Esa experiencia internacional fue fundamental para construir al entrenador que años después regresaría a la Argentina.

De vuelta en el país, pasó por Ciudad y Lomas, donde consiguió el Metropolitano 2019 con Las Conejas. Luego llegó a los seleccionados nacionales: dirigió a Las Leoncitas y fue asistente de Carlos Retegui en Las Leonas.

Tras la salida del Chapa luego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, Ferrara asumió como entrenador principal.

Guardiola y Gallardo, dos referentes para entender su hockey

Una de las particularidades de Ferrara es su manera de mirar el hockey. Para construir su propuesta, el entrenador estudió conceptos del fútbol y siguió especialmente el trabajo de Pep Guardiola y Marcelo Gallardo.

Del técnico catalán tomó ideas relacionadas con la ocupación de los espacios, las posiciones y la circulación de la pelota. Del exentrenador de River incorporó especialmente el concepto de presionar inmediatamente después de perder la posesión.

Ferrara incluso explicó alguna vez que una de las características que más admiraba del River de Gallardo era justamente esa capacidad para recuperar rápidamente.

En su concepción, la presión no depende únicamente de correr detrás del rival: requiere que el equipo permanezca corto, organizado y preparado para recuperar.

También hizo propia una de las frases más conocidas de Guardiola: “No hay posesión sin posición”.

En hockey, esa idea se traduce en saber dónde ubicarse según la posición de la bocha, generar líneas de pase y conseguir que cada jugadora ocupe el espacio necesario para que el funcionamiento colectivo sea más efectivo.

Una idea de juego basada en la posesión y la presión

Ferrara suele describir su propuesta utilizando conceptos que tranquilamente podrían escucharse en una charla técnica de fútbol: dominio, posesión, presión, recuperación, ataque y control.

Su objetivo es que Las Leonas tengan el dominio del partido. Y cuando eso no sea posible, busca que al menos puedan mantener el control del juego.

La recuperación también ocupa un lugar central. La idea es atacar sin perder de vista qué ocurre inmediatamente después de perder la pelota y cómo reaccionar para recuperarla rápidamente.

Ese estilo terminó siendo una de las características de Las Leonas durante su ciclo.

De la plata y el bronce al oro mundial

Ferrara asumió en 2021 después de que Argentina consiguiera la medalla de plata en Tokio. A partir de allí, además de sostener el nivel competitivo del equipo, comenzó un proceso de recambio.

El entrenador fue incorporando nuevas jugadoras sin romper la estructura del seleccionado y llegó al Mundial 2026 con un plantel que combinó experiencia y juventud. De hecho, diez jugadoras tuvieron su debut mundialista en este torneo.

Su ciclo ya había conseguido resultados importantes: subcampeonato mundial en Terrassa 2022 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, Argentina se mantuvo durante cuatro años entre los dos primeros lugares del ranking mundial.

Pero faltaba el título.

Ferrara cumplió el objetivo que se había propuesto

Las Leonas llegaron al Mundial de Países Bajos y Bélgica como número dos del ranking mundial y después de haber sido subcampeonas de la Pro League 2025-26.

Ferrara no escondió las expectativas antes del torneo. El objetivo estaba claro: ser campeones del mundo.

Y el equipo respondió.

Argentina llegó invicta a la final, con cuatro victorias, dos empates, 10 goles a favor y apenas tres en contra. En semifinales superó 1-0 a Australia y consiguió el pasaje a una nueva definición contra Países Bajos.

Esta vez, la historia fue diferente.

Argentina empató 1-1 en el tiempo reglamentario y se impuso en los penales australianos. Así, Las Leonas consiguieron la tercera Copa del Mundo de su historia, después de las conquistas de Perth 2002 y Rosario 2010.

Ferrara, el exarquero que alguna vez estuvo cerca de probarse en Argentinos Juniors y que convirtió las enseñanzas del fútbol en parte de su filosofía para el hockey, finalmente alcanzó el oro que buscaba.