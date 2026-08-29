    • 29 de agosto de 2026 - 10:19

    Leandro Paredes apuntó contra la FIFA por su sanción y cuestionó la diferencia con Gavi

    El mediocampista de Boca habló por primera vez sobre la suspensión de 10 partidos que recibió tras los incidentes de la final del Mundial y consideró excesiva la decisión.

    Final del Mundial 2026.

    Final del Mundial 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leandro Paredes rompió el silencio sobre la dura sanción que le impuso la FIFA por los incidentes protagonizados después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El volante de Boca cuestionó la decisión y puso el foco en la diferencia con el castigo recibido por el español Gavi.

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    El futbolista argentino recibió 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares, convirtiéndose en uno de los jugadores más castigados por la pelea ocurrida tras la definición que España le ganó 1-0 a la Selección argentina.

    Paredes se refirió al tema después del triunfo de Boca ante Lanús y dejó en claro su malestar. Para el mediocampista, la pena es demasiado severa y confía en que la AFA pueda revertirla mediante una apelación.

    La comparación con Gavi que generó polémica

    Uno de los puntos que más molestó a Paredes fue la diferencia entre su sanción y la que recibió Gavi, futbolista de la selección española que también estuvo involucrado en el episodio.

    El argentino recordó que el español recibió apenas un partido de suspensión y cuestionó la disparidad entre ambas sanciones. Paredes sostiene que Gavi también lo golpeó durante el enfrentamiento, por lo que considera difícil de entender que las penas hayan sido tan diferentes.

    La sanción de Paredes fue la más dura entre los futbolistas argentinos involucrados. Nahuel Molina recibió siete partidos, mientras que Thiago Almada fue suspendido por uno y el ayudante de campo Roberto Ayala recibió tres encuentros de castigo.

    La AFA prepara la apelación

    La Asociación del Fútbol Argentino ya trabaja para intentar reducir las sanciones. Además, FIFA aceptó que las suspensiones puedan cumplirse también durante amistosos internacionales de categoría A, una medida que podría permitir que los futbolistas reduzcan considerablemente el tiempo fuera de los partidos oficiales.

    Pese a esta posibilidad, la AFA mantiene su intención de apelar las sanciones ante los organismos correspondientes y, si fuera necesario, recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

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