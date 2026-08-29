Boca volvió a La Bombonera con un triunfo agónico ante Lanús

Boca volvió a jugar en la Bombonera y tuvo que esperar hasta el último suspiro para festejar. El equipo de Rodolfo Arruabarrena venció 1-0 a Lanús con un gol de Tomás Belmonte en el tiempo adicionado y consiguió tres puntos importantes en el Torneo Clausura y en la pelea por ingresar a las copas internacionales.

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El Xeneize no tuvo una buena primera mitad y fue el Granate el que generó las situaciones más claras. Apenas habían pasado 90 segundos cuando Felipe Peña Biafore ganó de cabeza y su remate terminó impactando en el travesaño. Sobre el cierre del período, Franco Watson también estuvo cerca de abrir el marcador, pero el palo volvió a salvar al conjunto local.

Boca, en cambio, tuvo pocas respuestas ofensivas. Su aproximación más peligrosa fue un cabezazo de Alan Velasco que pasó muy cerca de uno de los postes de Nahuel Losada.

El segundo tiempo mantuvo durante varios minutos la misma tónica. Lanús volvió a encontrar espacios y Peña Biafore tuvo dos oportunidades para convertir: primero intentó definir ante Álvaro Montero, que controló sin inconvenientes, y después conectó un cabezazo que se fue desviado dentro del área chica.

Boca sintió además la ausencia de Tomás Aranda, quien sufrió una lesión durante un entrenamiento y posteriormente debió ser operado. Sin embargo, la segunda parte le dejó una noticia positiva al conjunto de Arruabarrena: Leandro Paredes volvió a sumar minutos y estuvo en cancha durante media hora.

¡GOLAZO AGÓNICO DE BELMONTE PARA EL 1-0 DE BOCA ANTE LANÚS EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO! pic.twitter.com/67RTE6Suwq

El ingreso del mediocampista, acompañado por las entradas de Sebastián Villa y Enner Valencia, le dio otra dinámica al ataque del Xeneize. El equipo comenzó a adelantarse y buscó con mayor decisión el gol que finalmente llegaría sobre el cierre.

Cuando parecía que el partido terminaba sin goles, apareció Santiago Ascacíbar con un pase preciso que dejó a Tomás Belmonte mano a mano con Losada. El mediocampista definió por encima del arquero y desató el festejo en la Bombonera.

Con el 1-0, Boca llegó a 40 puntos en la Tabla Anual y se ubicó tercero, a dos unidades de los líderes, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. Además, quedó octavo en la Zona A del Torneo Clausura después de siete fechas.

Ahora, el Xeneize tendrá un desafío importante el próximo miércoles desde las 21:15, cuando enfrente a Vélez en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina. Luego, el sábado, viajará a Mendoza para visitar a Gimnasia desde las 16:30.

Lanús, por su parte, dejó pasar una buena oportunidad y deberá recuperarse para no perder terreno en la pelea por las copas internacionales. Su próximo compromiso será el domingo a las 17, como local frente a Defensa y Justicia.