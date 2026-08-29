River se suma a la pelea con Boca por el sanjuanino Francisco Álvarez

El mercado de pases sumó un nuevo capítulo con un protagonista sanjuanino. River puso sus ojos en Francisco Álvarez , defensor de Argentinos Juniors, y ya tomó contacto con la dirigencia del club de La Paternal para conocer las condiciones de una posible transferencia. El zaguero también es pretendido por Boca.

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El interés del Millonario aparece en un momento en el que busca alternativas para reforzar la defensa. Según informó TyC Sports, las conversaciones con Argentinos Juniors todavía son informales y no existe una oferta concreta por el futbolista. Sin embargo, el escenario podría cambiar en los próximos días, especialmente si se concreta la salida de Lucas Martínez Quarta.

En Núñez consideran que una operación por el defensor podría cerrarse en una cifra cercana a los 5 millones de dólares . River ya tiene experiencia reciente negociando con Argentinos Juniors, luego de incorporar a comienzos de año a Tobías Ramírez, quien compartió equipo con Álvarez durante su etapa en el Bicho.

El sanjuanino es uno de los centrales destacados del fútbol argentino. A sus 26 años, se caracteriza por su buen manejo de pelota, salida limpia, fortaleza en el juego aéreo y capacidad para imponerse en los duelos individuales.

Para Álvarez, además, sería un salto importante en su carrera. El defensor surgido de San Martín de San Juan disputó 49 partidos con el Verdinegro , antes de continuar su recorrido por Talleres, Patronato y Barracas Central. Desde 2024 juega en Argentinos Juniors, donde ya acumuló más de 100 encuentros.

Boca también lo tiene en carpeta

La aparición de River agrega competencia a una negociación que Boca ya venía siguiendo de cerca. El Xeneize tiene al sanjuanino entre sus opciones para reforzar la última línea y todavía podría realizar una propuesta antes del cierre del mercado de pases.

Por ahora, ninguno de los dos gigantes presentó una oferta formal, pero el interés de River abre una disputa entre los dos clubes más populares del país por el defensor sanjuanino.

En River, la llegada de Álvarez podría darle mayor profundidad a una defensa que actualmente cuenta con Nicolás Otamendi, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González y Tobías Ramírez.

Fuente: TyCSports