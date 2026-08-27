    • 27 de agosto de 2026 - 22:09

    Eduardo Chacho Coudet tras dejar de ser entrenador de River: "El tiempo va a poner las cosas en orden"

    El Chacho dejó de ser el DT del Millonario tras la eliminación ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se terminó el ciclo de Eduardo Coudet como DT de River. Este jueves se confirmó que el Chacho renunció y que su reemplazante de manera interina será Leonardo Ponzio. Chacho pronunció algunas palabras de despedida y, visiblemente emocionado, dejó mensajes para el hincha e hizo un balance sobre su paso por el club.

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    Esta tarde, Coudet se presentó en conferencia de prensa junto al presidente del club, Stefano Di Carlo, y al mánager, Enzo Francescoli. Allí dieron a conocer que el entrenador presentó su renuncia tras la eliminación del Millonario ante Independiente Santa Fe, por penales, en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

    Aunque otros resultados también empujaron al entrenador a tomar esa decisión, Di Carlo explicó: “A partir de lo que fue el partido de ayer, el Chacho nos ha expresado a Enzo y a mí, en una conversación privada, su voluntad de dar un paso al costado”.

    Luego de las palabras del presidente, Coudet se tomó el tiempo de hablar ante los medios e hizo un repaso de su ciclo en el club: “Tuvimos un arranque a nivel deportivo y personal bueno: poder jugar una final, ser primeros en un grupo de clasificación de Copa. Después, en esta segunda mitad, realmente no arrancamos bien”.

    “No es solo echarle la culpa a la desgracia ni a la mala suerte, pero vienen sucediendo muchas cosas. Hasta ayer inclusive, donde es un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa. Me parece que ese fue un punto de inflexión, un punto determinante”, agregó.

    “Creo que el tiempo va a poner las cosas en orden. Seguramente va a ser un plantel que le va a dar a River mucha alegría y muchos títulos. Yo, desde mi lugar, ahora de afuera, apoyando y deseando lo mejor. No tengo mucho más para decir, simplemente gracias”, cerró.

    Los números del Chacho Coudet como DT de River

    Partidos dirigidos: 27

    Ganados: 13

    Empatados: 6

    Perdidos: 8

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