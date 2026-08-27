    • 27 de agosto de 2026 - 20:47

    Ciclismo Pista: sexta fecha de la temporada a cargo del Huracán

    Este viernes desde las 17, nueva jornada del ciclismo de pista con la realización del festival en el Velódromo Vicente Chancay.

    pista
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La continuidad ha sido premisa clave y sustancial para la Federación Ciclista Sanjuanina y siguiendo con el calendario de la Temporada de Pista, este viernes el turno es del Huracán Cicles Club que afrontará la organización de la sexta fecha.

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    Quinta fecha. El Ciclismo Pista de la Federacíón sigue con su calendario y en esta oportunidad, el gandor fue Ezequiel Alarcón, de Chimbas Te Quiero.

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    El Velódromo Vicente Chancay será el magnífico escenario de una jornada en Pista que tiene mucho para ofrecer. Con las siguientes especialidades en la agenda: 2x2000, Kilómetro con Partida Detenida, Eliminación y 120 Vueltas Puntuables.

    Estarán en competencia todas las categorías que conforman el pelotón de cada fecha con los Juniors, Damas, Sub 23 y Elite. El programa arrancará con la Persecusión 2x2000 y culminará con el plato fuerte de las 120 Vueltas.

    La concentración está prevista para las 16 y el inicio de las competencias pautado para las 17. Mientras que este jueves, desde las 18 y hasta las 21 se reciben las inscripciones para la nueva fecha del ciclismo Pista de la FCS.

    En la quinta fecha, que se corrió el lunes 17 de agosto pasado, el ganador fue Ezequiel Alarcón, ciclista del equipo Chimbas Te Quiero.

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