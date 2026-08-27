Chelsea acordó el fichaje de Dibu Martínez, que deja Aston Villa para dar el gran salto en su carrera

Emiliano Martínez está a un paso de abrir un nuevo capítulo en su carrera. Chelsea llegó a un acuerdo con Aston Villa para contratar al arquero de la selección argentina por 7,5 millones de libras (poco más de 8,7 millones de euros ) y, una vez superada la revisión médica, el campeón del mundo firmará un contrato por dos temporadas, con la posibilidad de extenderlo por una más. A los 33 años y después de seis temporadas en Birmingham, Dibu se prepara para asumir uno de los mayores desafíos de su recorrido en Europa.

La confirmación del acuerdo, publicada este jueves por medios ingleses, termina con una historia que había acumulado varios intentos de salida. Martínez estuvo cerca de Juventus en este mercado de pases y, en la ventana anterior, Manchester United apareció como una posibilidad concreta para continuar su carrera. Ninguna de aquellas alternativas prosperó. Esta vez, Chelsea avanzó con rapidez y encontró un entendimiento con Aston Villa a pocos días del cierre del libro de pases.

The Guardian explicó que el técnico, Xabi Alonso , identificó la contratación de un arquero como una prioridad después de la actuación de Robert Sánchez ante Fulham, el lunes pasado, en el debut por la Premier League . El español cometió errores en el triunfo por 3-2 y volvió a quedar bajo cuestionamiento en un puesto que ya había generado dudas durante las últimas temporadas.

El movimiento representa, además, un salto de dimensión para Martínez. Después de convertirse en una de las figuras de Aston Villa, con el que logró la Europa League la temporada anterior, y consolidarse entre los arqueros más reconocidos del mundo por sus actuaciones con la selección argentina, Dibu pasará a un club que pretende luchar por la Premier. Aunque no disputa competencias europeas. Chelsea apuesta por su experiencia y personalidad para resolver una posición que, según la prensa británica, arrastra problemas desde hace varios años.

El medio The Athletic fue particularmente contundente en su análisis. Definió a Martínez como “ una clara mejora ” respecto de Sánchez y destacó un aspecto que excede sus condiciones técnicas: la confianza que transmite. “ Chelsea necesita un arquero que pueda irradiar una confianza serena incluso en los ambientes más hostiles ”, sostuvo el artículo, que también remarcó el historial del marplatense en los grandes partidos.

Los mismos números lo avalan: Dibu disputó ocho finales y ganó siete en su carrera, con la única derrota en la última final del mundo ante España, en la que igualmente tuvo una actuación destacada en los 120 minutos. En los Villanos, además de un título internacional, deja 256 partidos y 80 vallas invictas tras seis años, además de haber logrado llevarlos a disputar nuevamente la Champions League en más de una oportunidad.

Su recorrido en Inglaterra había comenzado mucho antes: perteneció durante ocho años a Arsenal, clásico rival londinense de su nuevo club, aunque atravesó seis préstamos antes de tener su oportunidad durante la temporada marcada por la pandemia. Ahora, a semanas de cumplir 34 años, vuelve a Londres, pero a la vereda de enfrente.

“Martínez tiene un historial probado de crecer en las grandes ocasiones y una personalidad que, aunque a menudo es provocadora, se gana la confianza de sus compañeros”, analizó The Athletic. Por su parte, el medio amarillista The Sun señaló que el argentino construyó “una reputación como el arquero número uno del mundo”. Además, el desembarco del japonés Zion Suzuki en Villa Park, por 30 millones de euros, había dejado todavía más despejado el camino para su salida.

El cambio de club también llega poco más de un mes después de que Martínez sembrara dudas sobre su continuidad en la selección argentina. Tras la derrota 1-0 frente a España en la final en Nueva Jersey, publicó un mensaje en el que expresó: “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”. Hasta el momento no hubo una definición pública posterior, y su desembarco en Chelsea abre una nueva etapa deportiva también dentro de ese escenario.

Su llegada a Chelsea lo reunirá con otros argentinos: Valentín Barco y Aaron Anselmino, pero todo indica que no llegará a compartir plantel con Enzo Fernández. El mediocampista de la selección argentina está muy cerca de convertirse en refuerzo de Manchester City, que prepara una operación millonaria para sacarlo de Stamford Bridge antes del cierre del mercado. Según informan desde medios ingleses, pagarían cerca de 140 millones de euros con un contrato hasta 2032.

La señal más fuerte se produjo este jueves ante Luton Town por la Carabao Cup. Fernández estaba disponible, incluso Xabi Alonso había asegurado un día antes que formaría parte del encuentro, pero finalmente no integró siquiera el banco de suplentes. De concretarse la venta, el argentino cerrará una etapa de tres años y medio en Chelsea, donde llegó a ser capitán y ganó la Conference League y el Mundial de Clubes de 2025.

De ese modo, el movimiento de Dibu Martínez se inserta en una renovación importante del plantel londinense. Tras varios amagues de salida, el arquero finalmente dejará Villa Park, pero continuará en la Premier League, pero esta vez con Stamford Bridge como escenario.