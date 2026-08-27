Coudet dejó de ser el entrenador de River tras la eliminación en la Copa Sudamericana

River confirmó oficialmente que Eduardo Coudet decidió dar un paso al costado después de la eliminación ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. La conferencia de prensa en el Monumental fue breve y sin preguntas de los periodistas .

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“ Chacho nos dijo que quiere dar un paso al costado ”, fue la definición con la que la dirigencia abrió la conferencia. Luego tomó la palabra el entrenador, quien hizo un balance de su ciclo y reconoció que el equipo fue de mayor a menor.

“ Tuvimos un arranque bueno ”, señaló Coudet, aunque admitió que “ en la segunda mitad no arrancamos bien ”. Sobre la eliminación del miércoles sostuvo que, por las situaciones generadas, “ ayer era un partido para golear ”.

El Chacho también dejó un mensaje de agradecimiento hacia la institución y los hinchas. “ Soy un agradecido a este club y su gente ”, expresó, y sostuvo que entendía la exigencia del cargo: “ Los plazos son lógicos, lo que requiere este club ”.

Antes de cerrar su despedida, Coudet respaldó al grupo que deja y se mostró confiado sobre lo que viene: “Este plantel le dará muchas alegrías a River” .

La exposición terminó pocos minutos después, sin espacio para preguntas, sellando públicamente el final del ciclo de Coudet al frente del Millonario.

Eduardo Coudet habló desde el Monumental tras la eliminación de River en la Copa Sudamericana. Video: River Plate / YouTube.

La madrugada que anticipó el final

La salida comenzó a tomar forma inmediatamente después del 1-1 ante Independiente Santa Fe y la posterior derrota 8-7 en los penales, resultado que dejó a River afuera de la Sudamericana.

Coudet decidió suspender la conferencia de prensa posterior al partido, permaneció durante varias horas dentro del Monumental y recién abandonó el estadio cerca de las 2.30 de la madrugada, después de mantener conversaciones con futbolistas y dirigentes.

La eliminación terminó de acelerar una decisión que venía madurando por los malos resultados del segundo semestre. River quedó afuera de otra competencia y ahora solamente conserva el Torneo Clausura como objetivo para lo que resta de 2026. Además, necesita recuperar terreno en la tabla anual para asegurar su participación en las copas internacionales de la próxima temporada.

Tras la salida de Coudet comenzará formalmente otra etapa en Núñez, mientras la dirigencia trabaja para definir cómo continuará la conducción del plantel y quién será finalmente el entrenador que encabece el próximo proyecto deportivo.