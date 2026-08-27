Coudet tiene un pie afuera de River: hoy anunciaría su salida en conferencia y ya hay DT interino

El ciclo de Eduardo "Chacho" Coudet en River parece haber llegado a su final . La eliminación ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana profundizó una crisis que venía creciendo partido tras partido y, salvo un giro inesperado, el entrenador dejaría su cargo durante este jueves .

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La decisión todavía no fue comunicada oficialmente por el club ni por el propio Coudet, pero el escenario cambió drásticamente después de la derrota por penales en el Monumental. El técnico decidió cancelar la conferencia de prensa posterior al encuentro , se encerró en el vestuario y mantuvo una extensa reunión con dirigentes y futbolistas. Recién abandonó el estadio alrededor de las 2.30 de la madrugada .

Todo apunta a que este jueves será el día de la definición.

River modificó incluso la planificación habitual del plantel. En lugar de trabajar en River Camp, el entrenamiento de este jueves se realizará en el Monumental , donde Coudet volverá a encontrarse con sus jugadores en medio de un clima marcado por su inminente salida.

La principal novedad es que el club confirmó una conferencia de prensa para las 15 , en la que se espera que el Chacho anuncie formalmente que dejará de ser el entrenador de River. Con ese escenario, su salida pasó de ser una posibilidad muy fuerte a quedar prácticamente encaminada.

La dirigencia no avanzaría con un despido directo, sino que la determinación habría quedado en manos del propio entrenador, quien entiende que el ciclo está agotado después de la eliminación ante Independiente Santa Fe.

La extensa permanencia en el vestuario tras el partido también fue una señal clara. Coudet estuvo primero con los futbolistas y luego se reunió con dirigentes antes de abandonar el Monumental cerca de las 2.30 de la madrugada. Ahora, todas las miradas estarán puestas en lo que diga públicamente a las 15.

La eliminación que terminó de empujar a Coudet

El golpe ante Independiente Santa Fe parece haber sido definitivo. River empató 1-1 en el Monumental y terminó eliminado por 8-7 en la definición por penales, después de haber igualado la ida en Colombia.

Pero el resultado continental fue solamente el último capítulo de una serie de frustraciones que habían deteriorado rápidamente el respaldo hacia el entrenador.

Coudet llegó en marzo, después del segundo ciclo de Marcelo Gallardo, pero en poco más de cinco meses acumuló varios golpes deportivos:

Perdió el Superclásico frente a Boca.

Cayó en la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

Quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Aldosivi.

Llegó a acumular seis derrotas consecutivas en torneos de AFA , la peor racha de River durante el profesionalismo.

, la peor racha de River durante el profesionalismo. Y ahora quedó afuera de la Copa Sudamericana en octavos de final.

A los resultados se sumó un rendimiento que nunca terminó de consolidarse. Antes de la eliminación, Coudet había cambiado la formación inicial en 24 de sus primeros 26 partidos y llevaba 21 encuentros consecutivos sin repetir un mismo once.

El vínculo con los hinchas también se había deteriorado. Coudet fue silbado en las últimas presentaciones en el Monumental y, después de la caída ante Santa Fe, parte del público volvió a concentrarse en los pasillos del estadio al grito de “que se vayan todos” y reclamó el regreso de Ramón Díaz.

Quién dirigirá River si se confirma la salida

La salida de Coudet abre también una incógnita inmediata: quién estará al frente del equipo el domingo ante Banfield. En las últimas horas apareció una alternativa que hasta hace poco no estaba en el centro de la escena: Leonardo Ponzio.

El histórico capitán, actualmente integrante de la Secretaría Técnica de River, dio el visto bueno para asumir de manera transitoria y es uno de los nombres que la dirigencia analiza para conducir al plantel mientras se define al próximo entrenador. Sin embargo, todavía no existe una decisión oficial.

La posibilidad fue revelada por los periodistas Daniel Avellaneda y Germán Balcarce. Según las versiones difundidas este jueves, Ponzio y Marcelo Escudero son actualmente las dos alternativas que maneja el club para hacerse cargo del equipo frente al Taladro. La opción de Escudero, entrenador de la Reserva y habitual elegido para los interinatos, continúa plenamente vigente.

Ponzio representa una variante mucho más llamativa. El exmediocampista se retiró como futbolista profesional en 2021 y desde entonces pasó a formar parte de la estructura deportiva de River. Actualmente trabaja como nexo entre las divisiones juveniles, la Reserva y la Primera, pero hasta ahora no tuvo experiencia como entrenador principal de un equipo profesional.

Escudero, en cambio, ya conoce el puesto. Actualmente conduce la Reserva y anteriormente estuvo al frente de la Primera de manera interina, incluso a comienzos de este año, antes de la llegada de Coudet.

La definición deberá tomarse rápidamente porque River visitará a Banfield este domingo 30 de agosto desde las 15, en el Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura. Por ahora, el escenario permanece abierto entre la experiencia de Escudero como interino y la posibilidad de recurrir a Ponzio, uno de los grandes referentes recientes de la institución, mientras comienza la búsqueda del sucesor definitivo.

Horas decisivas en el Monumental

Todo queda ahora pendiente de lo que ocurra este jueves. El plantel volverá a encontrarse en el Monumental, Coudet hablará con sus futbolistas y allí podría concretarse internamente una decisión que, después de la madrugada posterior a la eliminación, parece cada vez más difícil de revertir.

Por ahora, oficialmente sigue siendo el entrenador de River. Pero el clima puertas adentro, el cambio de sede del entrenamiento, la reunión hasta las 2.30 y la conferencia de esta tarde, colocan al Chacho mucho más cerca de despedirse que de dirigir el domingo ante Banfield.