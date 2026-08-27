"Todo vuelve": Centurión celebró la eliminación de River y liquidó a Coudet: "No fue un tipo honesto"

La eliminación de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana dejó al ciclo de Eduardo Coudet al borde del final , pero también hizo reaparecer una vieja cuenta pendiente. Ricardo Centurión no ocultó su satisfacción por el golpe sufrido por el entrenador y publicó un picante mensaje apenas terminó la definición por penales en el Monumental.

Los memes por la eliminación de River de la Sudamericana coparon las redes sociales

“ Todo vuelve. Cuánto tiempo esperando esto jajajajaja ”, escribió Centurión en una historia de Instagram sobre fondo negro. No mencionó a Coudet ni a River, pero el destinatario quedó rápidamente bajo sospecha por el fuerte conflicto que ambos protagonizaron cuando coincidieron en Racing.

Horas después ya no dejó margen para interpretaciones: durante una participación en el streaming de Davoo Xeneize y Gastón Edul, Centurión reconoció que el posteo estaba efectivamente dirigido al Chacho y volvió a cuestionarlo con dureza.

El futbolista recordó nuevamente la ruptura que tuvieron en Racing y explicó que su enojo no se limita al episodio ocurrido dentro de la cancha.

La historia que Ricardo Centurión publicó después de la eliminación de River ante Independiente Santa Fe. Captura: Instagram @adrianricardo1993.

“ Conmigo no fue un tipo honesto ”, lanzó Centurión. También aseguró que, luego de haber sido marginado del plantel profesional, intentó hablar personalmente con Coudet en el Cilindro pero que el entrenador no lo recibió.

Centurión reconoció nuevamente su responsabilidad en aquel conflicto, pero cuestionó la forma en que Coudet manejó lo ocurrido posteriormente. Incluso fue más lejos y apuntó contra la carrera del técnico al sostener que, a su entender, fuera de Racing no consiguió los mismos resultados.

También recordó que cuando Racing se consagró campeón de la Superliga 2018/19, él ya se encontraba apartado del plantel y no fue convocado para participar de los festejos junto al equipo.

El viejo conflicto que nunca terminó

La relación entre ambos se rompió definitivamente el 10 de febrero de 2019, precisamente en el estadio Monumental.

Racing perdía 2-0 frente a River cuando Coudet decidió hacer ingresar a Centurión. Antes de entrar, ambos tuvieron un intercambio sobre la línea de cal y el futbolista terminó empujando al entrenador delante de las cámaras.

El quiebre y fin de la relación entre el Chacho Coudet y Ricardo Centurión, cuando enfrentaron a River en Racing.

El episodio tuvo consecuencias inmediatas. Racing separó a Centurión del plantel profesional y lo envió a entrenarse con la Reserva. Poco después, el entonces presidente Víctor Blanco reveló que Coudet había sido terminante respecto del futuro del jugador: mientras él continuara como entrenador, Centurión no volvería a jugar en Primera.

Meses después, el propio Centurión explicó que durante aquel cruce Coudet le había hecho un comentario que interpretó como una provocación y admitió que su reacción había sido equivocada. Sin embargo, también cuestionó que posteriormente el técnico no aceptara reunirse con él.

Siete años después, quedó claro que la herida nunca terminó de cerrarse.

El mensaje llegó en el peor momento de Coudet

La aparición de Centurión coincidió con las horas más delicadas de Coudet desde que asumió en River.

El Millonario empató 1-1 ante Independiente Santa Fe y quedó eliminado en los octavos de final de la Sudamericana después de perder 8-7 por penales en el Monumental.

El golpe terminó de acelerar una crisis deportiva que ya venía acumulando malos resultados y este jueves el entrenador quedó prácticamente afuera de River. El club confirmó una conferencia de prensa para las 15, donde se espera que Coudet anuncie su salida.

Fue justamente en ese contexto cuando Centurión decidió reaparecer. Primero con una frase breve y cargada de revancha en Instagram y luego con declaraciones directas en las que dejó en claro que el conflicto de 2019 todavía sigue muy presente.

La eliminación de River abrió así otro capítulo inesperado: mientras Coudet se prepara para definir su futuro, Centurión aprovechó el momento más difícil del entrenador para ajustar una vieja cuenta que llevaba años esperando.