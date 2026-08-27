    • 27 de agosto de 2026 - 11:45

    Murió un hincha de River tras la eliminación ante Independiente Santa Fe en el Monumental

    El hombre, de 68 años, sufrió una descompensación en el acceso a la tribuna San Martín Baja. Fue asistido y trasladado al área de salud del estadio, pero no pudieron reanimarlo.

    River.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La noche que terminó con la eliminación de River de la Copa Sudamericana quedó marcada por una tragedia. Un hincha de 68 años murió en el Monumental luego de sufrir una descompensación mientras se disputaba el encuentro ante Independiente Santa Fe.

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    El episodio ocurrió en el sector de acceso a la tribuna San Martín Baja. El hombre fue identificado como Norberto Claudio Reale, vecino de Castelar, quien sufrió un episodio cardíaco y fue trasladado al área de salud del club para recibir asistencia. Allí se realizaron maniobras de reanimación, pero no fue posible salvarle la vida.

    La muerte se produjo en una jornada especialmente tensa para los hinchas de River. El equipo dirigido por Eduardo Coudet quedó afuera de la Copa Sudamericana después de empatar 1-1 ante Independiente Santa Fe y perder por 8-7 en una extensa definición por penales.

    Según informó TyC Sports, intervino la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez, que inició actuaciones para determinar las causales del fallecimiento. También participaron personal médico y el servicio de transporte forense.

    Tras la eliminación, además, se registraron momentos de tensión en el interior del estadio, con hinchas que expresaron su malestar por el presente del equipo y reclamaron cambios. La tragedia terminó de teñir de luto una noche que ya había sido dolorosa para River.

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