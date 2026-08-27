Murió José Martinazzo, una leyenda del hockey sanjuanino y campeón mundial con Argentina

La noticia generó profundo pesar en el deporte de San Juan: murió José Antonio Martinazzo , una de las grandes figuras que dio la provincia y uno de los integrantes de aquella generación que llevó al hockey argentino a la cima del mundo. El exjugador atravesaba desde hacía tiempo una dura enfermedad y falleció dejando un enorme legado.

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Martinazzo perteneció a una familia cuyo apellido quedó para siempre ligado a la historia del hockey sobre patines sanjuanino . Hermano de Daniel Martinazzo , otra de las máximas leyendas de la disciplina, José construyó su propio camino y alcanzó uno de los títulos más importantes que puede conseguir un deportista: fue campeón del mundo con la Selección Argentina .

La consagración llegó en 1984, en Novara, Italia , donde Argentina completó un Mundial inolvidable y consiguió el segundo título mundial de su historia.

José Martinazzo fue parte de un plantel integrado por grandes nombres del hockey argentino, entre ellos su hermano Daniel, Mario Agüero, Pablo Cairo, Carlos Rubio y Ángel Maldonado. El equipo estuvo dirigido por Miguel Gómez.

Pero su carrera no se limitó a la camiseta nacional. Siendo muy joven decidió instalarse en Europa y durante 15 años jugó profesionalmente , recorriendo algunas de las principales ligas del hockey mundial.

Entre los clubes que lo tuvieron como protagonista aparecen el HC Castiglione y el HC Monza, en Italia, donde desarrolló buena parte de su trayectoria.

De jugador a entrenador de la Selección Argentina

Después de colgar los patines, Martinazzo no se alejó del hockey. Por el contrario, continuó vinculado a la actividad desde el banco y llegó a dirigir a la Selección Argentina absoluta.

Uno de los capítulos más recordados de esa etapa fue el Mundial de San Juan 2011, una competencia que tuvo al estadio Aldo Cantoni como escenario y a miles de sanjuaninos acompañando al seleccionado. Argentina alcanzó la final de aquel torneo.

Martinazzo también trabajó en la formación de las nuevas generaciones. Durante años se desempeñó como coordinador técnico y entrenador de seleccionados juveniles argentinos, transmitiendo sus conocimientos a los jugadores que comenzaban a transitar el camino hacia el alto rendimiento.

Una familia marcada por el hockey

La historia de José Martinazzo también estuvo atravesada por una familia profundamente ligada al deporte. Casado con la italiana Dona Chiti, fue padre de Antonela, Albano y Francesca.

Albano continuó con la tradición familiar y se convirtió en jugador de hockey sobre patines, además de llegar a vestir la camiseta de la Selección Argentina.

La familia Martinazzo había recibido otro duro golpe recientemente. En marzo de 2026 falleció Carlos Martinazzo, hermano de José, sumando ahora una nueva pérdida para una familia estrechamente relacionada con la historia del hockey sanjuanino.

También dejó su huella en el comercio sanjuanino

La vida de José no estuvo vinculada únicamente al deporte. Durante décadas fue una figura reconocida en el ámbito comercial de la provincia por su actividad relacionada con la indumentaria y los artículos deportivos.

Junto a su hermano Daniel formó parte de la historia de Martinazzo Deportes y, posteriormente, estuvo al frente de Mart Sports, firma que tuvo distintos locales en San Juan hasta su cierre definitivo en 2020.

Así, entre las pistas, los seleccionados y el ámbito comercial, José Martinazzo construyó una trayectoria que trascendió ampliamente sus títulos deportivos.

Su nombre queda asociado para siempre a una época dorada del hockey argentino y, especialmente, a la historia deportiva de San Juan, una provincia que hoy despide a uno de sus grandes campeones.