    • 27 de agosto de 2026 - 12:47

    Henry Martín: "Será una emoción muy grande volver a San Juan y correr en El Zonda"

    En diálogo con la página oficial del TC 2000, el piloto sanjuanino dio detalles de su regreso el 26 y 27 de septiembre en “El Zonda” Eduardo Copello.

    Regreso. Henry Martin volverá a correr en El Zonda y se reencontrará con los sanjuaninos en una fecha especial del TC 2000.

    Regreso. Henry Martin volverá a correr en El Zonda y se reencontrará con los sanjuaninos en una fecha especial del TC 2000.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sábado 26 y domingo 27 de septiembre, el TC 2000 disputará su carrera número 40 en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan, en el marco de la octava fecha del calendario 2026, junto al campeonato de Top Race. Ese fin de semana se dará el regreso de Henry Martín al automovilismo nacional, a una categoría que lo vio campeón en el 1997 y a un circuito que lo vio triunfador en el TC 2000 en dos oportunidades, ambas en el año que se consagró en la categoría.

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    La primera competencia fue por la séptima fecha en el mes de junio, mientras que la segunda fue en septiembre, nuevamente con el Ford Escort Zetec del Berta Motorsport, con el que ganaría trece carreras ese año, siete de manera consecutiva, algo histórico en la categoría hasta la actualidad.

    Martín disputó 155 carreras en TC2000 y consiguió 19 victorias en la categoría.

    “Voy a correr mi carrera homenaje en El Zonda con el TC2000, una categoría que me dio todo. Será una emoción muy grande volver a estar en mi provincia y en mi autódromo junto a los sanjuaninos. Siento una felicidad enorme por esta oportunidad. El año pasado cuando se hizo la reapertura del circuito viví sensaciones muy fuertes y esta fecha no será la excepción, así que voy a tratar de estar lo más tranquilo posible y disfrutar del evento”, expresó el piloto sanjuanino.

    El fin de semana del regreso correrá con un Toyota Cross #58 del equipo Corsi Sport, siendo compañero de equipo de Gabriel Ponce de León, con quien compartió una época dentro del equipo Ford oficial.

    “El Zonda siempre fue un circuito muy difícil y exigente, que no permite errores y con pocos lugares de sobrepaso. Se fueron mejorando las vías de escape y eso ha hecho que los autos transiten más rápido con tiempos sorprendentes", agregó con respecto al circuito. “El Zonda siempre fue un circuito muy difícil y exigente, que no permite errores y con pocos lugares de sobrepaso. Se fueron mejorando las vías de escape y eso ha hecho que los autos transiten más rápido con tiempos sorprendentes", agregó con respecto al circuito.

    La última victoria de Henry data del 22 de octubre del año 2000 en Río Cuarto con un Escort, y su última carrera en la categoría fue el 29 de noviembre de 2009 en el Gran Premio Coronación que se disputó en el Circuito Potrero de Los Funes, Provincia de San Luis, donde finalizó 2º en la final con el Renault Megane II del Vitelli Competición.

    En 2026 volverá al TC2000 luego de 17 años para afrontar su primera experiencia con un SUV, en lo que será su carrera homenaje, para darle cierre definitivo a su trayectoria deportiva.

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