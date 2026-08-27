San Juan vuelve a ser capital del aceite de oliva: ArgOliva 2026 arranca el lunes con 80 muestras y récord de expositores

San Juan volverá a ponerse el traje de anfitriona del sector olivícola. Del 31 de agosto al 6 de septiembre se desarrollará en la provincia el XV Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2026 , el evento más importante del rubro en América, que este año llega con un dato que sus organizadores repitieron durante toda la presentación: creció el número de muestras, creció la participación internacional y creció la feria comercial que lo rodea.

El cronograma oficial se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada este jueves 27 de agosto en el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación , encabezada por el ministro Gustavo Fernández junto a los integrantes del comité organizador: Daniel Fernández , presidente de la Cámara Olivícola; Susana Matar , presidenta del jurado del concurso; María Laura Simonasi , rectora de la Universidad Católica de Cuyo (UCC); y el subsecretario de Turismo, Juan Castañares .

"La industria olivícola estará de fiesta la próxima semana y San Juan será el escenario central del evento más importante para este sector a nivel latinoamericano" , resumió el ministro Fernández.

Esta edición reunirá 80 muestras entre los dos certámenes que integran ArgOliva: el Concurso Nacional a la Calidad de los Aceites de Oliva Virgen Extra , patrocinado por el Consejo Oleícola Internacional (COI), y el Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra – Premio Domingo Faustino Sarmiento .

En total participarán 43 empresas : 26 firmas argentinas que remitieron 49 muestras y 9 empresas extranjeras con 13 muestras . Del concurso nacional patrocinado por el COI intervienen 19 muestras de empresas de San Juan, Mendoza, La Rioja, Buenos Aires y Córdoba.

El ministro puso la cifra en contexto: "Son entre el concurso nacional y el internacional 80 muestras, contra 73 que hubo en la edición del 2024. El año pasado no se hizo ArgOliva porque tuvimos acá el concurso internacional Mario Solinas". Y detalló la nómina extranjera: llegan muestras de Brasil, España, Grecia, Portugal, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay, además de las principales provincias olivícolas argentinas. "San Juan aporta la mayor cantidad de muestras, para ser congruentes con esto de ser la provincia de mayor producción de aceite de oliva", agregó.

"El concurso nacional aumentó un 80% sus muestras"

La presidenta del jurado, Susana Matar, destacó que por cuarta vez ArgOliva desdobla la competencia en dos certámenes y remarcó el salto del certamen nacional: "El concurso nacional, con el patrocinio del Consejo Oleícola Internacional, ha visto aumentada en un 80% la cantidad de muestras desde el anterior. Es muy importante porque permite observar las distintas calidades de los aceites de oliva virgen extra producidos a lo largo de nuestro país".

Matar subrayó que el aval del COI impone un protocolo estricto al que todas las empresas debieron ajustarse —entre otras condiciones, una sola muestra por empresa—, lo que refuerza el valor estadístico del resultado. "Ese 80% más de muestras nacionales hace que veamos más cantidad de productores preocupándose por la calidad y por la comparación de calidad, y va dando también una fotografía cada vez más exacta del perfil de nuestros aceites de oliva virgen extra", explicó.

Sobre el certamen internacional, señaló que la presencia extranjera cumple una función distinta: "No solo nos comparamos entre nosotros mismos para seguir creciendo, sino también con el mundo". El jurado estará integrado mayoritariamente por jueces latinoamericanos —"la idea es fortalecernos, encontrar un momento de armonización y de crecimiento entre nosotros"— más un jurado europeo que es jefe de panel del Consejo Oleícola Internacional e integra la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación española que acredita los paneles de cata.

Susana Matar, presidenta del jurado, y el subsecretario de Turismo, Juan Castañares, respondieron consultas al término de la presentación.

"Desde 2011 este concurso se realiza en la provincia y realmente lo hemos visto crecer no solo en cantidad de muestras, sino en la calidad de los aceites presentados, donde todos los productores tienen la oportunidad de comparar sus aceites de oliva virgen extra con los del mundo", completó.

El segundo sector agroindustrial de la provincia

Gustavo Fernández aprovechó la presentación para dimensionar el peso económico del rubro: la olivicultura es el segundo sector agroindustrial de San Juan después de la vitivinicultura, tanto en superficie cultivada como en integración industrial. "Para San Juan es un sector relevante no solo a nivel agrícola sino industrial, porque además tiene la particularidad de ser un sector muy integrado en su cadena de valor. No hablamos solamente de campo y agricultura: hablamos de mucho valor agregado en el sector industrial y, fundamentalmente, con mucho arraigo local, porque las plantas elaboradoras están en su mayoría en las mismas fincas", explicó.

El diagnóstico de coyuntura fue de luces y sombras. Tras años golpeados por contingencias climáticas —"fundamentalmente el granizo del año anterior"—, la campaña 2026 "presenta mejores números de cosecha, que también se están viendo reflejados en un incremento significativo de las exportaciones". Pero el ministro advirtió que quedan deberes: "Eso no significa que no tengan desafíos por delante, entre los que hay que articular el sector privado y el sector público, sobre todo para ir mejorando competitividad. Argentina se está abriendo al mundo: eso genera muchas oportunidades, pero al mismo tiempo plantea desafíos para poder sostener esta actividad".

Fernández agradeció además el acompañamiento del INTA y de su directora, y recordó que el organismo aporta a la provincia "el banco de germoplasma y de variedades de olivo más importante de América".

Por su parte, el presidente de la Cámara Olivícola, Daniel Fernández, puso el acento en el trabajo conjunto: "Estamos orgullosos del trabajo que venimos haciendo, interdisciplinario con todas las áreas que participan en este concurso". Y sintetizó el sentido del encuentro: "La provincia de San Juan, como primer productor de aceite de oliva, tener un concurso internacional y nacional que a la vez nos posicione como referentes de la olivicultura".

La UCC, sede del panel de cata

Como en cada edición, el corazón técnico del concurso funcionará en el Laboratorio de Evaluación Sensorial de la Universidad Católica de Cuyo, donde el Panel de Cata de Aceite de Oliva Virgen de la casa evaluará las muestras junto a los jurados invitados.

"Este evento es muy importante para la Universidad y para nuestra provincia", señaló la rectora María Laura Simonasi, que valoró "poder aportar desde una institución educativa a un proceso de mejora continua de una actividad agroproductiva tan relevante para San Juan y para el resto de la Argentina". La UCC pone a disposición los equipos técnicos y especialistas de su Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, a través del panel de análisis sensorial. "La participación de representantes internacionales va a jerarquizar este concurso y termina aportando una mejora permanente para la producción y para las próximas ediciones", agregó.

El costado turístico: la Ruta del Olivo

Desde el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, el subsecretario Juan Castañares recordó que San Juan tiene en la olivicultura un producto turístico consolidado: la Ruta del Olivo, con más de 18 emprendimientos que reciben visitantes durante todo el año.

"Estamos muy contentos de acompañar una nueva edición de estas actividades tan importantes, que permiten posicionar, fortalecer y seguir creciendo al sector", expresó, y destacó "la articulación entre los ministerios y las instituciones que forman parte del sector, acompañado siempre desde lo turístico y lo cultural".

El cronograma, día por día

Lunes 31 de agosto, martes 1 y miércoles 2 de septiembre — Cata y valoración. Los tres primeros días corresponden a una actividad cerrada: el trabajo del jurado y del panel de cata internacional en el Laboratorio de Evaluación Sensorial de la UCC. Allí se evaluarán las muestras del Concurso Nacional a la Calidad patrocinado por el COI y del Concurso Internacional Premio Domingo F. Sarmiento.

Jueves 3 de septiembre — Jornada de apertura al público. Comienzan las actividades abiertas, con tres propuestas en simultáneo:

Ronda Internacional de Negocios del sector alimentos y bebidas, en el Museo de la Historia Urbana.

del sector alimentos y bebidas, en el Museo de la Historia Urbana. Mesa Nacional de Olivicultura , en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico.

, en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico. Seminario "Panorama Internacional, Nuevas Tecnologías para el Olivo", en el Auditorium del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, destinado a profesionales, técnicos, productores y público en general. Abordará una mirada estratégica sobre la olivicultura argentina, nuevas alternativas para el manejo de los olivares, genética, eficiencia energética, competitividad y sustentabilidad ambiental.

La jornada cerrará con la Gala de Premiación en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico, donde se conocerán los ganadores y los mejores puntajes de ambos concursos.

Viernes 4 de septiembre — Jornada a Campo. Continúa la Ronda Internacional de Negocios y se desarrolla la Jornada a Campo ArgOliva 2026, con una exposición de empresas e instituciones y un programa de contenidos técnicos. Será una edición sin precedentes: participarán más de 80 empresas de distintas provincias. Los ejes serán la calidad y la innovación en aceite de oliva y aceituna de mesa, y el desarrollo de una olivicultura sustentable, con foco en economía circular, eficiencia hídrica y energética. También se presentarán experiencias vinculadas a biotecnología, huella de carbono, transformación digital, aprovechamiento de subproductos del olivo, energías renovables y manejo eficiente del agua. Habrá, además, muestras dinámicas a campo, demostraciones de maquinaria agrícola y actividades sobre manejo del riego y aprovechamiento de residuos de la actividad olivícola.

Sábado 5 y domingo 6 de septiembre — Expo ArgOliva. El cierre es para todo público: la Expo ArgOliva 2026, gratuita y abierta a las familias sanjuaninas y a los turistas, se desarrollará en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y los Jardines del Ferro-Urbanístico. Habrá expositores de productos locales —aceite de oliva, aceitunas, miel y dulce de membrillo—, muestras gastronómicas a cargo de chefs sanjuaninos y una propuesta artística con academias de baile y músicos de la provincia.

Una agenda que excede al concurso

Con esta estructura, ArgOliva 2026 vuelve a reunir en una misma semana la producción, la investigación, la innovación, la capacitación, la vinculación comercial y la promoción de los productos olivícolas, con actividades pensadas tanto para los protagonistas de la cadena de valor como para el público general.

El cronograma completo está disponible en el sitio oficial del evento y en el enlace difundido por el comité organizador: ver cronograma.