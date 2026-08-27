    • 27 de agosto de 2026 - 12:34

    Boca ya tiene fecha y hora para enfrentar a San Pablo por los cuartos de final

    El Xeneize recibirá al conjunto brasileño en La Bombonera y una semana después definirá la serie en el Morumbí. La Conmebol confirmó el cronograma tras la eliminación de River.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca ya conoce cuándo volverá a jugar por la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a San Pablo por los cuartos de final, en una serie que comenzará en La Bombonera y tendrá su definición en Brasil.

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    Cuándo juega Boca ante San Pablo

    La Conmebol confirmó que Boca recibirá a San Pablo el martes 8 de septiembre, desde las 21.30, por el partido de ida de los cuartos de final. El encuentro se disputará en La Bombonera.

    La revancha será el martes 15 de septiembre, también a las 21.30, en el estadio Morumbí de San Pablo.

    El Xeneize llegó a esta instancia después de superar con contundencia a Deportivo Recoleta. Tras imponerse 3-1 en la ida, Boca goleó 4-0 en Paraguay y cerró la serie con un contundente 7-1 global.

    Su rival brasileño, en tanto, eliminó a Bolívar. San Pablo empató 1-1 en la altura de La Paz y luego ganó 3-1 como local para quedarse con la clasificación por un global de 4-2.

    El camino de Boca en la Sudamericana

    Boca es el único equipo argentino que continúa en carrera en la Copa Sudamericana. La eliminación de River ante Independiente Santa Fe, tras empatar 1-1 y perder 8-7 por penales, dejó al Xeneize como único representante nacional entre los ocho mejores.

    El ganador de Boca-San Pablo avanzará a las semifinales, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.

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