Boca ya tiene fecha y hora para enfrentar a San Pablo por los cuartos de final

El Xeneize recibirá al conjunto brasileño en La Bombonera y una semana después definirá la serie en el Morumbí. La Conmebol confirmó el cronograma tras la eliminación de River.

Boca ya conoce cuándo volverá a jugar por la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a San Pablo por los cuartos de final, en una serie que comenzará en La Bombonera y tendrá su definición en Brasil.

Cuándo juega Boca ante San Pablo La Conmebol confirmó que Boca recibirá a San Pablo el martes 8 de septiembre, desde las 21.30, por el partido de ida de los cuartos de final. El encuentro se disputará en La Bombonera.

La revancha será el martes 15 de septiembre, también a las 21.30, en el estadio Morumbí de San Pablo.

El Xeneize llegó a esta instancia después de superar con contundencia a Deportivo Recoleta. Tras imponerse 3-1 en la ida, Boca goleó 4-0 en Paraguay y cerró la serie con un contundente 7-1 global.

Su rival brasileño, en tanto, eliminó a Bolívar. San Pablo empató 1-1 en la altura de La Paz y luego ganó 3-1 como local para quedarse con la clasificación por un global de 4-2.